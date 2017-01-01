В Украине снижаются экспортные цены на семена рапса

16:37 Источник: АПК-Информ Просмотров: 114

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке семян рапса на текущей неделе наблюдается снижение цен спроса ввиду аналогичной ситуации на мировом рынке сырья.

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