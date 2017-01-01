В российских портах Черного моря выросли цены на фуражный ячмень на площадке FOB
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на российском экспортном рынке фуражного ячменя (базис FOB) в портах Черного моря в течении недели отмечался рост цен, обусловленный увеличением спроса основных импортеров на крупнотоннажные партии зерновой.
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