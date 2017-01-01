Россия: обзор внебиржевого рынка масличных и продуктов переработки (13.03-17.03.16)

15:47 Источник: АПК-Информ Просмотров: 76

Активизировались продажи семян подсолнечника. Рынку подсолнечного масла было присуще снижение цен. Спрос на подсолнечный шрот/жмых был невысоким. Ситуация на рынке соевых бобов существенных изменений не претерпевала. Для сегмента соевого масла было характерно снижение отпускных цен. Сохранялись низкие темпы реализации соевого жмыха/экструдированной сои. Рынок семян рапса не претерпевал ценовых изменений. Снизились цены предложения на рапсовое масло. Продавцы рапсового жмыха понизили отпускные цены. Подсолнечник и продукты переработки

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