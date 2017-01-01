Рынок Украины

Вчера, 13:41 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

Украина: обзор внебиржевого рынка масличных и продуктов переработки (26.12.2016 -06.01.2017)

 

  • На рынке семян подсолнечника и подсолнечного масла наблюдалось снижение цен спроса/предложения.

  • Для рынка подсолнечного шрота/жмыха была характерна стабильная ценовая ситуация.

  • В сегменте соевых бобов в рассматриваемый период цены спроса/предложения были относительно стабильными.

  • На рынке семян рапса декларативные цены спроса снижались.

Подсолнечник и продукты переработки

 

 

Семена подсолнечника

Подсолнечное масло

Ценовые изменения

  • В начале отчетного периода на рынке наблюдалась понижательная ценовая тенденция, обусловленная соответствующей ситуацией на экспортном рынке подсолнечного масла.

  • Так, к концу отчетного периода закупочные цены сформировались в пределах 10000-10700 грн/т СРТ-предприятие в зависимости от региона производства.

  • Цены спроса переработчиков маслобойного сектора зачастую не превышали 10200 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств.

  • Для первой половины рассматриваемого периода была характерна понижательная ценовая тенденция, обусловленная снижением цен на данный продукт на экспортном рынке.

  • Во второй половине существенных ценовых корректировок не наблюдалось.

  • Производители нерафинированного подсолнечного масла озвучивали цены предложения чаще всего не ниже 22000 грн/т на условиях франко-склад продавца.

  • При этом цены спроса варьировались зачастую в диапазоне 21500-21700 грн/т на условиях франко-склад продавца и в единичных случаях достигали 21900 грн/т на тех же условиях за партии небольших объемов.

Торгово-закупочная деятельность

  • Участники рынка сообщали, что предложения маслосемян практически не поступали.

  • Переработчики, в свою очередь, не проявляли высокого интереса к закупкам сырья, сообщая о ранее сформированной сырьевой базе.

  • Темпы торгово-закупочной деятельности на протяжении отчетного периода были умеренными.

  • Экспортно-ориентированные компании не проявляли высокого интереса к закупкам масла.

Ожидания операторов рынка

  • В ближайшей перспективе на рынке не ожидается существенных изменений как цен, так и активности торговли.

  • Существенных ценовых корректировок на рынке в ближайшее время не ожидается.

 

 

Подсолнечный шрот

Подсолнечный жмых

Ценовые изменения

  • Отмечалась стабильная ценовая ситуация.

  • Производители подсолнечного шрота цены предложения предпочитали не пересматривать и озвучивали их зачастую в диапазоне 4700-5000 грн/т на условиях франко-склад продавца.

  • Цены спроса варьировались, как правило, в пределах 4400-4800 грн/т без учета стоимости доставки.

  • На рынке значительных ценовых корректировок не наблюдалось.

  • Продавцы подсолнечного жмыха озвучивали цены предложения чаще всего в пределах 4400-4800 грн/т на условиях франко-склад продавца в зависимости от качественных показателей продукта.

  • При этом цены спроса преимущественно не превышали 4400 грн/т EXW.

Торгово-закупочная деятельность

  • Темпы реализации подсолнечного шрота на протяжении отчетного периода были низкими.

  • По словам участников рынка, темпы торгово-закупочной деятельности были низкими.

Ожидания операторов рынка

  • Существенной активизации торговли в ближайшее время не ожидается.

  • Вероятнее всего, на рынке существенных изменений как цен, так и активности торговли отмечаться не будет.

 

 

Украина: цены на семена подсолнечника, грн/т

 

мин.

изм.

макс.

изм.

сред.

изм.

Предложение, EXW

10200

(0)

11000

(-200)

10700

(-100)

Спрос, EXW

9900

(-100)

10600

(0)

10300

(-100)

Спрос, СРТ

10000

(-300)

10700

(-300)

10600

(-200)

 

Украина: цены на подсолнечное масло, EXW, грн/т

 

мин.

изм.

макс.

изм.

сред.

изм.

Предложение (нераф.)

21700

(-200)

22300

(-300)

22000

(-100)

Спрос (нераф.)

21500

(-200)

22000

(-300)

21600

(-300)

Предложение (дезодор.)

24000

(0)

25200

(0)

24500

(0)

 

Украина: цены предложения на фасованное подсолнечное масло, EXW, грн/л

 

мин.

изм.

макс.

изм.

сред.

изм.

Рафинированное дезодорированное

24

(0)

26

(0)

25

(0)

 

Украина: цены предложения на шрот/жмых подсолнечника, EXW, грн/т

 

мин.

изм.

макс.

изм.

сред.

изм.

Шрот

4700

(0)

5100

(0)

4800

(0)

Жмых

4400

(0)

4800

(0)

4500

(0)

 

 

 

 

Соя и продукты переработки

 

 

Соевые бобы

Соевое масло

Ценовые изменения

  • На протяжении всего рассматриваемого периода на рынке сохранялась стабильная ценовая ситуация, несмотря на колебания валютных цен спроса на сою в портах и волатильность на валютном рынке.

  • Крупные перерабатывающие предприятия осуществляли закупки сои по ценам в основном в диапазоне 10600-10800 грн/т СРТ-предприятие.
    Переработчики маслобойного сектора озвучивали цены спроса в основном не выше 10700 грн/т с учетом стоимости доставки.

  • Экспортно-ориентированные компании сообщали о закупках по ценам в диапазоне 10600-10900 грн/т на условиях франко-элеватор в зависимости от качества сырья и региона производства.

  • Цены предложения озвучивались в пределах 10800-11000 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств.

  • В отчётный период на рынке соевого масла отмечались незначительные ценовые колебания.

  • Наблюдалось снижение максимальных цен предложения до 21700 грн/т EXW. В то же время продукт в основном предлагался по ценам на уровне 21500 грн/т, что на 200 грн/т выше, чем в предыдущий период.

  • Цены спроса варьировались зачастую в диапазоне 21000-21400 грн/т EXW и в некоторых случаях достигали 21500 грн/т на тех же условиях.

Торгово-закупочная активность

  • Количество предложений в начале рассматриваемого периода было достаточным, при этом в конце оно значительно снизилось ввиду праздничного периода.

  • Отмечался спрос на крупнотоннажные партии сои со стороны экспортно-ориентированных компаний.

  • Закупки сырья переработчики вели умеренными темпами.

  • Производители сообщали, что располагали достаточными объемами масла для продажи.

  • Закупки производились партиями, не превышающими машинных норм.

Ожидания операторов рынка

  • Ценовая ситуация будет зависеть от тенденций на экспортном рынке сои.

  • Активность продаж будет невысокой.

  • Значительных ценовых корректировок, а также изменений активности продаж, скорее всего, не ожидается.

 

 

Соевый шрот

Соевый жмых

Ценовые изменения

  • Эксперты компаний-производителей значительно не меняли цен и предлагали соевый шрот в основном на уровне 12000 грн/т EXW.

  • Цены спроса озвучивались на уровне 11800 грн/т на тех же условиях.

  • Цены спроса озвучивались в ранее сформированном диапазоне – 10000-10500 грн/т без учета стоимости доставки.

  • Цены предложения варьировались преимущественно в пределах 10500-10800 грн/т на условиях франко-склад продавца в зависимости от территориального расположения предприятия.

  • Некоторые компании продолжали демпинговать, осуществляя продажи продукта по ценам от 9800 грн/т EXW.

Торгово-закупочная активность

  • Низкие темпы продаж на фоне достаточного количества предложений.

  • Отгрузки производились в основном на внешний рынок.

  • Активизации торгово-закупочной деятельности не наблюдалось.

  • Большинство производителей жмыха испытывали существенные трудности с реализацией ввиду профицита предложения.

  • Некоторые компании сообщали, что осуществляли торговлю, несмотря на низкую маржу.

Ожидания операторов рынка

  • В ближайшее время, вероятнее всего, цены значительным корректировкам не подвергнутся.

  • Стабильная ценовая ситуация.

  • Низкие темпы продаж.

 

Украина: цены на соевые бобы и продукты их переработки, EXW, грн/т

 

мин.

изм.

макс.

изм.

сред.

изм.

Соевые бобы

спрос

10400

(0)

10900

(0)

10600

(0)

предл.

10500

(0)

11000

(0)

10800

(0)

Масло

спрос

20800

(0)

21500

(0)

21400

(+200)

предл.

21000

(0)

21700

(-300)

21500

(+200)

Жмых

спрос

9800

(-200)

10700

(0)

10300

(0)

предл.

10400

(0)

11000

(0)

10500

(0)

Шрот

предл.

11800

(0)

12300

(0)

12000

(-100)

 

 

Рапс

 

 

Семена рапса

Ценовые изменения

  • Наблюдалось снижение цен спроса в основном экспортно-ориентированными компаниями ввиду понижения интереса к закупкам маслосемян.

  • Цены спроса в зависимости от региона производства озвучивались в пределах 11200-11500 грн/т EXW и до 11800 грн/т на тех же условиях в южных областях.

 

Торгово-закупочная активность

  • Количество предложений по-прежнему оценивалось как недостаточное. Спрос проявляли в основном переработчики западных областей.

Ожидания операторов рынка

  • Низкие темпы торгово-закупочной деятельности.

  • Значительных ценовых корректировок не ожидается.

 

Украина: цены спроса на семена рапса, EXW, грн/т

 

мин.

изм.

макс.

изм.

сред.

изм.

Семена рапса

11200

(-300)

11800

(-200)

11500

(-200)

 

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