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Источник:
АПК-Информ
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Украина: обзор внебиржевого рынка масличных и продуктов переработки (26.12.2016 -06.01.2017)
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На рынке семян подсолнечника и подсолнечного масла наблюдалось снижение цен спроса/предложения.
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Для рынка подсолнечного шрота/жмыха была характерна стабильная ценовая ситуация.
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В сегменте соевых бобов в рассматриваемый период цены спроса/предложения были относительно стабильными.
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На рынке семян рапса декларативные цены спроса снижались.
Подсолнечник и продукты переработки
|
|
Семена подсолнечника
|
Подсолнечное масло
|
Ценовые изменения
|
-
В начале отчетного периода на рынке наблюдалась понижательная ценовая тенденция, обусловленная соответствующей ситуацией на экспортном рынке подсолнечного масла.
-
Так, к концу отчетного периода закупочные цены сформировались в пределах 10000-10700 грн/т СРТ-предприятие в зависимости от региона производства.
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Цены спроса переработчиков маслобойного сектора зачастую не превышали 10200 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств.
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Для первой половины рассматриваемого периода была характерна понижательная ценовая тенденция, обусловленная снижением цен на данный продукт на экспортном рынке.
-
Во второй половине существенных ценовых корректировок не наблюдалось.
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Производители нерафинированного подсолнечного масла озвучивали цены предложения чаще всего не ниже 22000 грн/т на условиях франко-склад продавца.
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При этом цены спроса варьировались зачастую в диапазоне 21500-21700 грн/т на условиях франко-склад продавца и в единичных случаях достигали 21900 грн/т на тех же условиях за партии небольших объемов.
|
Торгово-закупочная деятельность
|
-
Участники рынка сообщали, что предложения маслосемян практически не поступали.
-
Переработчики, в свою очередь, не проявляли высокого интереса к закупкам сырья, сообщая о ранее сформированной сырьевой базе.
|
|
Ожидания операторов рынка
|
|
|
|
Подсолнечный шрот
|
Подсолнечный жмых
|
Ценовые изменения
|
-
Отмечалась стабильная ценовая ситуация.
-
Производители подсолнечного шрота цены предложения предпочитали не пересматривать и озвучивали их зачастую в диапазоне 4700-5000 грн/т на условиях франко-склад продавца.
-
Цены спроса варьировались, как правило, в пределах 4400-4800 грн/т без учета стоимости доставки.
|
-
На рынке значительных ценовых корректировок не наблюдалось.
-
Продавцы подсолнечного жмыха озвучивали цены предложения чаще всего в пределах 4400-4800 грн/т на условиях франко-склад продавца в зависимости от качественных показателей продукта.
-
При этом цены спроса преимущественно не превышали 4400 грн/т EXW.
|
Торгово-закупочная деятельность
|
|
|
Ожидания операторов рынка
|
|
Украина: цены на семена подсолнечника, грн/т
|
|
мин.
|
изм.
|
макс.
|
изм.
|
сред.
|
изм.
|
Предложение, EXW
|
10200
|
(0)
|
11000
|
(-200)
|
10700
|
(-100)
|
Спрос, EXW
|
9900
|
(-100)
|
10600
|
(0)
|
10300
|
(-100)
|
Спрос, СРТ
|
10000
|
(-300)
|
10700
|
(-300)
|
10600
|
(-200)
Украина: цены на подсолнечное масло, EXW, грн/т
|
|
мин.
|
изм.
|
макс.
|
изм.
|
сред.
|
изм.
|
Предложение (нераф.)
|
21700
|
(-200)
|
22300
|
(-300)
|
22000
|
(-100)
|
Спрос (нераф.)
|
21500
|
(-200)
|
22000
|
(-300)
|
21600
|
(-300)
|
Предложение (дезодор.)
|
24000
|
(0)
|
25200
|
(0)
|
24500
|
(0)
Украина: цены предложения на фасованное подсолнечное масло, EXW, грн/л
|
|
мин.
|
изм.
|
макс.
|
изм.
|
сред.
|
изм.
|
Рафинированное дезодорированное
|
24
|
(0)
|
26
|
(0)
|
25
|
(0)
Украина: цены предложения на шрот/жмых подсолнечника, EXW, грн/т
|
|
мин.
|
изм.
|
макс.
|
изм.
|
сред.
|
изм.
|
Шрот
|
4700
|
(0)
|
5100
|
(0)
|
4800
|
(0)
|
Жмых
|
4400
|
(0)
|
4800
|
(0)
|
4500
|
(0)
Соя и продукты переработки
|
|
Соевые бобы
|
Соевое масло
|
Ценовые изменения
|
-
На протяжении всего рассматриваемого периода на рынке сохранялась стабильная ценовая ситуация, несмотря на колебания валютных цен спроса на сою в портах и волатильность на валютном рынке.
-
Крупные перерабатывающие предприятия осуществляли закупки сои по ценам в основном в диапазоне 10600-10800 грн/т СРТ-предприятие.
Переработчики маслобойного сектора озвучивали цены спроса в основном не выше 10700 грн/т с учетом стоимости доставки.
-
Экспортно-ориентированные компании сообщали о закупках по ценам в диапазоне 10600-10900 грн/т на условиях франко-элеватор в зависимости от качества сырья и региона производства.
-
Цены предложения озвучивались в пределах 10800-11000 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств.
|
-
В отчётный период на рынке соевого масла отмечались незначительные ценовые колебания.
-
Наблюдалось снижение максимальных цен предложения до 21700 грн/т EXW. В то же время продукт в основном предлагался по ценам на уровне 21500 грн/т, что на 200 грн/т выше, чем в предыдущий период.
-
Цены спроса варьировались зачастую в диапазоне 21000-21400 грн/т EXW и в некоторых случаях достигали 21500 грн/т на тех же условиях.
|
Торгово-закупочная активность
|
-
Количество предложений в начале рассматриваемого периода было достаточным, при этом в конце оно значительно снизилось ввиду праздничного периода.
-
Отмечался спрос на крупнотоннажные партии сои со стороны экспортно-ориентированных компаний.
-
Закупки сырья переработчики вели умеренными темпами.
|
-
Производители сообщали, что располагали достаточными объемами масла для продажи.
-
Закупки производились партиями, не превышающими машинных норм.
|
Ожидания операторов рынка
|
|
-
Значительных ценовых корректировок, а также изменений активности продаж, скорее всего, не ожидается.
|
|
Соевый шрот
|
Соевый жмых
|
Ценовые изменения
|
|
-
Цены спроса озвучивались в ранее сформированном диапазоне – 10000-10500 грн/т без учета стоимости доставки.
-
Цены предложения варьировались преимущественно в пределах 10500-10800 грн/т на условиях франко-склад продавца в зависимости от территориального расположения предприятия.
-
Некоторые компании продолжали демпинговать, осуществляя продажи продукта по ценам от 9800 грн/т EXW.
|
Торгово-закупочная активность
|
|
-
Активизации торгово-закупочной деятельности не наблюдалось.
-
Большинство производителей жмыха испытывали существенные трудности с реализацией ввиду профицита предложения.
-
Некоторые компании сообщали, что осуществляли торговлю, несмотря на низкую маржу.
|
Ожидания операторов рынка
|
|
Украина: цены на соевые бобы и продукты их переработки, EXW, грн/т
|
|
мин.
|
изм.
|
макс.
|
изм.
|
сред.
|
изм.
|
Соевые бобы
|
спрос
|
10400
|
(0)
|
10900
|
(0)
|
10600
|
(0)
|
предл.
|
10500
|
(0)
|
11000
|
(0)
|
10800
|
(0)
|
Масло
|
спрос
|
20800
|
(0)
|
21500
|
(0)
|
21400
|
(+200)
|
предл.
|
21000
|
(0)
|
21700
|
(-300)
|
21500
|
(+200)
|
Жмых
|
спрос
|
9800
|
(-200)
|
10700
|
(0)
|
10300
|
(0)
|
предл.
|
10400
|
(0)
|
11000
|
(0)
|
10500
|
(0)
|
Шрот
|
предл.
|
11800
|
(0)
|
12300
|
(0)
|
12000
|
(-100)
Рапс
|
|
Семена рапса
|
Ценовые изменения
|
-
Наблюдалось снижение цен спроса в основном экспортно-ориентированными компаниями ввиду понижения интереса к закупкам маслосемян.
-
Цены спроса в зависимости от региона производства озвучивались в пределах 11200-11500 грн/т EXW и до 11800 грн/т на тех же условиях в южных областях.
|
Торгово-закупочная активность
|
|
Ожидания операторов рынка
|
Украина: цены спроса на семена рапса, EXW, грн/т
|
|
мин.
|
изм.
|
макс.
|
изм.
|
сред.
|
изм.
|
Семена рапса
|
11200
|
(-300)
|
11800
|
(-200)
|
11500
|
(-200)
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