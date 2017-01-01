Ценовые изменения

В начале отчетного периода на рынке наблюдалась понижательная ценовая тенденция, обусловленная соответствующей ситуацией на экспортном рынке подсолнечного масла.

Так, к концу отчетного периода закупочные цены сформировались в пределах 10000-10700 грн/т СРТ-предприятие в зависимости от региона производства.

Цены спроса переработчиков маслобойного сектора зачастую не превышали 10200 грн/т на условиях самовывоза из хозяйств.