Мировой рынок

17:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 33

Обзор мирового рынка масличных и продуктов переработки (19.12-23.12.2016)

 

Масличные

 

СВОТ: котировки сои существенно понизились по итогам недели.

Аргентина: погодные условия остаются неоднозначными.

 

Ближайшие контракты сои на бирже СВОТ и рапса на европейской бирже развивались в понижательном тренде. По итогам недели обе масличные значительно ослабили свои позиции.

 

Котировки соевых бобов на бирже СВОТ в течение недели развивались преимущественно в понижательной динамике. Давление на цены оказывали рекордный урожай сои в США, а также перспектива высокого валового сбора в Бразилии. Кроме того, прошедшие осадки на части масличного пояса в Аргентине улучшили состояние почвы, что способствовало возобновлению сева культуры. Долгожданные осадки прогнозируются и в течение следующих 10 дней. Удешевлению продукции также способствовало и укрепление курса доллара США. При этом активный спрос на масличную на мировом рынке, в частности со стороны Китая, сдерживал дальнейшее снижение цен.  

 

На европейском рынке рапса в течение недели наблюдалась уверенная понижательная динамика. По итогам рассматриваемого периода ближайший фьючерс масличной составил 405,25 евро/т против 417,25 евро/т неделей ранее. Цены на рынке также оказались под давлением высокого урожая сои в США и хороших перспектив производства канолы в Канаде. На формирование цен повлияло и ослабление площадок нефти и пальмового масла в отдельные дни недели. В свою очередь, ограниченный баланс спроса/предложения продукции на рынке ЕС сдержал дальнейшее удешевление.

 

США

 

Согласно данным аналитиков USDA, недельные продажи американских соевых бобов на экспорт составили 1,8 млн. тонн (2016/17 МГ) против 2 млн. тонн неделей ранее. Экспорт продукции за неделю составил 1,8 млн. тонн.

 

Аргентина

 

Погодные условия в Аргентине по-прежнему неоднозначны. Несмотря на выпадение осадков на части масличного пояса страны на прошедшей неделе, многие аналитики по-прежнему сомневаются, что влажность почвы является достаточной для нормального развития посевов культуры. Ряд провинций продолжает испытывать сильный дефицит осадков, в частности, Кордова, Санта-Фе, Сан-Луис и Ла-Пампа, на которые приходится около 50% от всех посевных площадей под масличной в стране. Засуха в центральных и южных регионах провинции Буэнос-Айрес в ноябре и первой половине декабря была сильнейшей за последние 50 лет. Кроме того, прогнозируемые в ближайшие 10 дней осадки в главных производящих центрах будут, вероятнее всего, недостаточными. Таким образом, часть из запланированных под сою площадей, по мнению аналитиков, не будет засеяна до конца декабря, а будет использована под сев кукурузы в январе 2017 г.

 

Бразилия

 

Экспорт соевых бобов из Бразилии за период 1-18 декабря т.г. составил 299 тыс. тонн против 433 тыс. тонн годом ранее.

 

Мировые цены на масличные, USD/т

МАСЛИЧНЫЕ

 

 

 

23.12.16

16.12.16

09.12.16

02.12.16

25.11.16

18.11.16

недел. изм., USD/т

недел. изм.,        %

Фьючерсный рынок

биржа/ месяц

страна-производит.

условие поставки

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевые бобы

CBOT, янв.

США

EXW

363,4

380,9

381,2

377,5

384,3

365,1

-17,5

-4,6%

Соевые бобы

BCA, янв.

Аргентина

EXW

263,0

268,1

270,0

266,0

270,0

266,5

-5,1

-1,9%

Семена рапса 00

Euronext, фев.

Франция

FOB

423,2

436,8

441,9

434,9

423,9

425,0

-13,6

-3,1%

Семена канолы

WCE, янв.

Канада

FOB

375,6

389,1

392,5

395,4

391,2

382,9

-13,5

-3,5%

Семена подсолнечника

BCA, мар.

Аргентина

EXW

281,0

-

-

-

-

-

-

-

Семена подсолнечника*

BCE, мар.

Венгрия

EXW Будапешт

377,4

382,5

386,5

376,3

360,1

365,5

-5,1

-1,3%

Наличный рынок

месяц

страна-производит.

условие поставки

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевые бобы

дек.

США

CPT Мекс. зал.

381,0

398,5

395,1

391,5

392,1

377,2

-17,5

-4,4%

Соевые бобы

дек.

Аргентина

FOB

385,0

388,0

394,0

392,0

399,0

382,0

-3,0

-0,8%

Семена подсолнечника

дек.

Аргентина

FOB Аргентина

380,0

380,0

380,0

380,0

380,0

380,0

0,0

0,0%

* Семена подсолнечника с высоким содержанием масла

                

 

Растительные масла

 

СВОТ: котировки соевого масла значительно понизились.

Малайзия: экспорт пальмового масла сократился.

 

По итогам рассматриваемого периода котировки всех ключевых растительных масел снизились.

 

Для ближайшего контракта соевого масла на СВОТ была характерна понижательная ценовая тенденция, и по итогам недели котировки продукции ощутимо снизились. Сложившаяся ситуация была обусловлена соответствующей динамикой на рынке сои, а также пальмового масла и нефти в отдельные дни недели. Укрепление доллара США стало дополнительным фактором понижения цен.

 

На европейском рынке рапсового масла в течение недели также наблюдалась преимущественно понижательная динамика. По итогам рассматриваемого периода ближайший контракт продукции подешевел до 850 евро/т против 875 евро/т неделей ранее, что было обусловлено ослаблением рынка рапса, а также соевого и пальмового масел.

 

Рынок подсолнечного масла в течение недели также развивался в понижательном тренде.  По итогам рассматриваемого периода цена ближайшего контракта продукции составила $820 за тонну против $845 за тонну неделей ранее.

 

Для ближайшего контракта пальмового масла на малазийской бирже BMD в Куала-Лумпуре также был характерен преимущественно понижательный тренд, и по итогам рассматриваемого периода его цена составила 3061 ринггитов/т против 3185 ринггитов/т неделей ранее. На формирование цены повлияло снижение экспорта пальмового масла из страны и удешевление конкурентных масел. В то же время невысокие объемы производства продукции сдерживали дальнейшее понижение цен.

 

США

 

Согласно данным USDA, недельные экспортные продажи американского соевого масла (2016/17 МГ) составили 15,1 тыс. тонн против 40,3 тыс. тонн неделей ранее. Экспорт продукции за неделю понизился до 12,4 (21,3) тыс. тонн.

 

Бразилия

 

В период 1-18 декабря т.г. отгрузки соевого масла из Бразилии составили 40 тыс. тонн против 108 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

 

Малайзия

 

Согласно данным ITS, за период с 1 по 20 декабря отгрузки пальмового масла из Малайзии сократились на 14,4% в месяц – до 629,04 тыс. тонн против 734,8 тыс. тонн в ноябре т.г.

Эксперты SGS озвучивают данный показатель на уровне 606,94 тыс. тонн (-16,9% в месяц).

 

Индия

 

В декабре экспорт соевого масла из Аргентины в Индию может составить 310-330 тыс. тонн, что существенно выше как показателя месяцем ранее – 134 тыс. тонн, так и 237 тыс. тонн, отгруженных в декабре прошлого года. Таким образом, совокупные отгрузки аргентинского соевого масла в Индию в 2016 г. могут возрасти до рекордных 2,9 млн. тонн, что в 3 раза выше показателя 2013 г.

 

Мировые цены на растительные масла, USD/т

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА

 

 

 

23.12.16

16.12.16

09.12.16

02.12.16

25.11.16

18.11.16

недел. изм., USD/т

недел. изм.,        %

Фьючерсный рынок

биржа/ месяц

страна-производит.

условие поставки

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевое масло

CBOT, янв.

США

EXW

762,8

810,0

814,4

831,6

814,4

756,4

-47,2

-5,8%

Пальмовое масло сыр.

BMD, мар.

Малайзия

CPT порт

684,1

718,4

702,9

689,7

678,7

654,8

-34,3

-4,8%

Наличный рынок

месяц

страна-производит.

условие поставки

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсолнечное масло

фев.

ЕС

FOB Роттердам

820,0

845,0

850,0

845,0

830,0

815,0

-25,0

-3,0%

Подсолнечное масло

дек.

Аргентина

FOB

765,0

765,0

770,0

770,0

770,0

760,0

0,0

0,0%

Соевое масло

дек.

Аргентина

FOB

839,0

843,0

856,0

855,0

830,0

780,0

-4,0

-0,5%

Соевое масло

янв.

ЕС

FOB mill

877,3

921,3

933,2

923,5

887,3

871,4

-44,0

-4,8%

Рапсовое масло

фев.

ЕС

FOB mill

887,7

916,0

913,9

894,8

859,9

882,1

-28,3

-3,1%

Пальмовое масло сыр.

янв.

Малайзия

CIF Роттердам

797,5

795,0

780,0

767,5

762,5

750,0

2,5

0,3%

Пальмовое масло раф.

янв.

Малайзия

FOB

745,0

757,5

735,0

730,0

717,5

700,0

-12,5

-1,7%

Олеин раф.

янв.

Малайзия

FOB

747,5

760,0

737,5

737,5

725,0

702,5

-12,5

-1,6%

Пальмоядр. масло

янв.

Мал./Индон.

CIF Роттердам

1650,0

1655,0

1635,0

1630,0

1505,0

1440,0

-5,0

-0,3%

Стеарин

янв.

Малайзия

FOB Малайзия

750,0

762,5

752,5

745,0

730,0

710,0

-12,5

-1,6%

Кокосовое масло

фев.

Фил./Индон.

CIF Роттердам

1705,0

1715,0

1640,0

1680,0

1595,0

1535,0

-10,0

-0,6%

 

Шрот масличных

 

CBOT: котировки соевого шрота понизились.

 

Ближайший контракт соевого шрота на чикагской бирже СВОТ развивался преимущественно в понижательном ценовом тренде, и по итогам недели ослабил свои позиции вследствие удешевления на рынке сои и соевого масла. При этом эксперты не исключают, что погодный фактор в Аргентине может оказать ценам на продукцию поддержку в ближайшей перспективе.

 

США

 

Согласно данным USDA, недельные экспортные продажи американского соевого шрота составили 139,2 тыс. тонн против 200 тыс. тонн неделей ранее (2016/17 МГ). Экспорт продукции за указанный период составил 282,3 (193,1) тыс. тонн.

 

Бразилия

 

С 1 по 18 декабря экспорт соевого шрота из Бразилии составил 491 тыс. тонн против 781 тыс. тонн годом ранее.

 

Мировые цены на шроты масличных, USD/т

ШРОТЫ МАСЛИЧНЫХ

 

 

 

23.12.16

16.12.16

09.12.16

02.12.16

25.11.16

18.11.16

недел. изм., USD/т

недел. изм.,        %

Фьючерсный рынок

биржа/ месяц

страна-производит.

условие поставки

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевый шрот 48%

CBOT, янв.

США

EXW

339,5

349,5

351,4

344,5

356,2

344,6

-10,0

-2,9%

Наличный рынок

месяц

страна-производит.

условие поставки

 

 

 

 

 

 

 

 

Соевый шрот 48%

дек.

США

FOB порт-завод

326,3

336,3

338,2

331,2

335,5

328,9

-10,0

-3,0%

Соевый шрот

дек.

Аргентина

FOB

334,0

338,0

339,0

334,0

349,0

344,0

-4,0

-1,2%

Соевый шрот 49%

янв.

ЕС

FOB Роттердам

380,0

380,0

-

385,0

-

-

0,0

0,0%

Соевый шрот 45-46%

янв.

Аргентина

CIF Роттердам

360,0

363,0

-

370,0

-

364,0

-3,0

-0,8%

Соевый шрот 48%

янв.

Бразилия

CIF Роттердам

355,0

353,0

-

356,0

363,0

351,0

2,0

0,6%

Подсолнечный шрот

дек.

Аргентина

FOB

150,0

150,0

152,0

152,0

152,0

152,0

0,0

0,0%

 

 

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