Обзор мирового рынка масличных и продуктов переработки (19.12-23.12.2016)
Масличные
СВОТ: котировки сои существенно понизились по итогам недели.
Аргентина: погодные условия остаются неоднозначными.
Ближайшие контракты сои на бирже СВОТ и рапса на европейской бирже развивались в понижательном тренде. По итогам недели обе масличные значительно ослабили свои позиции.
Котировки соевых бобов на бирже СВОТ в течение недели развивались преимущественно в понижательной динамике. Давление на цены оказывали рекордный урожай сои в США, а также перспектива высокого валового сбора в Бразилии. Кроме того, прошедшие осадки на части масличного пояса в Аргентине улучшили состояние почвы, что способствовало возобновлению сева культуры. Долгожданные осадки прогнозируются и в течение следующих 10 дней. Удешевлению продукции также способствовало и укрепление курса доллара США. При этом активный спрос на масличную на мировом рынке, в частности со стороны Китая, сдерживал дальнейшее снижение цен.
На европейском рынке рапса в течение недели наблюдалась уверенная понижательная динамика. По итогам рассматриваемого периода ближайший фьючерс масличной составил 405,25 евро/т против 417,25 евро/т неделей ранее. Цены на рынке также оказались под давлением высокого урожая сои в США и хороших перспектив производства канолы в Канаде. На формирование цен повлияло и ослабление площадок нефти и пальмового масла в отдельные дни недели. В свою очередь, ограниченный баланс спроса/предложения продукции на рынке ЕС сдержал дальнейшее удешевление.
США
Согласно данным аналитиков USDA, недельные продажи американских соевых бобов на экспорт составили 1,8 млн. тонн (2016/17 МГ) против 2 млн. тонн неделей ранее. Экспорт продукции за неделю составил 1,8 млн. тонн.
Аргентина
Погодные условия в Аргентине по-прежнему неоднозначны. Несмотря на выпадение осадков на части масличного пояса страны на прошедшей неделе, многие аналитики по-прежнему сомневаются, что влажность почвы является достаточной для нормального развития посевов культуры. Ряд провинций продолжает испытывать сильный дефицит осадков, в частности, Кордова, Санта-Фе, Сан-Луис и Ла-Пампа, на которые приходится около 50% от всех посевных площадей под масличной в стране. Засуха в центральных и южных регионах провинции Буэнос-Айрес в ноябре и первой половине декабря была сильнейшей за последние 50 лет. Кроме того, прогнозируемые в ближайшие 10 дней осадки в главных производящих центрах будут, вероятнее всего, недостаточными. Таким образом, часть из запланированных под сою площадей, по мнению аналитиков, не будет засеяна до конца декабря, а будет использована под сев кукурузы в январе 2017 г.
Бразилия
Экспорт соевых бобов из Бразилии за период 1-18 декабря т.г. составил 299 тыс. тонн против 433 тыс. тонн годом ранее.
|
Мировые цены на масличные, USD/т
|
МАСЛИЧНЫЕ
|
|
|
|
23.12.16
|
16.12.16
|
09.12.16
|
02.12.16
|
25.11.16
|
18.11.16
|
недел. изм., USD/т
|
недел. изм., %
|
Фьючерсный рынок
|
биржа/ месяц
|
страна-производит.
|
условие поставки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соевые бобы
|
CBOT, янв.
|
США
|
EXW
|
363,4
|
380,9
|
381,2
|
377,5
|
384,3
|
365,1
|
-17,5
|
-4,6%
|
Соевые бобы
|
BCA, янв.
|
Аргентина
|
EXW
|
263,0
|
268,1
|
270,0
|
266,0
|
270,0
|
266,5
|
-5,1
|
-1,9%
|
Семена рапса 00
|
Euronext, фев.
|
Франция
|
FOB
|
423,2
|
436,8
|
441,9
|
434,9
|
423,9
|
425,0
|
-13,6
|
-3,1%
|
Семена канолы
|
WCE, янв.
|
Канада
|
FOB
|
375,6
|
389,1
|
392,5
|
395,4
|
391,2
|
382,9
|
-13,5
|
-3,5%
|
Семена подсолнечника
|
BCA, мар.
|
Аргентина
|
EXW
|
281,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Семена подсолнечника*
|
BCE, мар.
|
Венгрия
|
EXW Будапешт
|
377,4
|
382,5
|
386,5
|
376,3
|
360,1
|
365,5
|
-5,1
|
-1,3%
|
Наличный рынок
|
месяц
|
страна-производит.
|
условие поставки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соевые бобы
|
дек.
|
США
|
CPT Мекс. зал.
|
381,0
|
398,5
|
395,1
|
391,5
|
392,1
|
377,2
|
-17,5
|
-4,4%
|
Соевые бобы
|
дек.
|
Аргентина
|
FOB
|
385,0
|
388,0
|
394,0
|
392,0
|
399,0
|
382,0
|
-3,0
|
-0,8%
|
Семена подсолнечника
|
дек.
|
Аргентина
|
FOB Аргентина
|
380,0
|
380,0
|
380,0
|
380,0
|
380,0
|
380,0
|
0,0
|
0,0%
|
* Семена подсолнечника с высоким содержанием масла
Растительные масла
СВОТ: котировки соевого масла значительно понизились.
Малайзия: экспорт пальмового масла сократился.
По итогам рассматриваемого периода котировки всех ключевых растительных масел снизились.
Для ближайшего контракта соевого масла на СВОТ была характерна понижательная ценовая тенденция, и по итогам недели котировки продукции ощутимо снизились. Сложившаяся ситуация была обусловлена соответствующей динамикой на рынке сои, а также пальмового масла и нефти в отдельные дни недели. Укрепление доллара США стало дополнительным фактором понижения цен.
На европейском рынке рапсового масла в течение недели также наблюдалась преимущественно понижательная динамика. По итогам рассматриваемого периода ближайший контракт продукции подешевел до 850 евро/т против 875 евро/т неделей ранее, что было обусловлено ослаблением рынка рапса, а также соевого и пальмового масел.
Рынок подсолнечного масла в течение недели также развивался в понижательном тренде. По итогам рассматриваемого периода цена ближайшего контракта продукции составила $820 за тонну против $845 за тонну неделей ранее.
Для ближайшего контракта пальмового масла на малазийской бирже BMD в Куала-Лумпуре также был характерен преимущественно понижательный тренд, и по итогам рассматриваемого периода его цена составила 3061 ринггитов/т против 3185 ринггитов/т неделей ранее. На формирование цены повлияло снижение экспорта пальмового масла из страны и удешевление конкурентных масел. В то же время невысокие объемы производства продукции сдерживали дальнейшее понижение цен.
США
Согласно данным USDA, недельные экспортные продажи американского соевого масла (2016/17 МГ) составили 15,1 тыс. тонн против 40,3 тыс. тонн неделей ранее. Экспорт продукции за неделю понизился до 12,4 (21,3) тыс. тонн.
Бразилия
В период 1-18 декабря т.г. отгрузки соевого масла из Бразилии составили 40 тыс. тонн против 108 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.
Малайзия
Согласно данным ITS, за период с 1 по 20 декабря отгрузки пальмового масла из Малайзии сократились на 14,4% в месяц – до 629,04 тыс. тонн против 734,8 тыс. тонн в ноябре т.г.
Эксперты SGS озвучивают данный показатель на уровне 606,94 тыс. тонн (-16,9% в месяц).
Индия
В декабре экспорт соевого масла из Аргентины в Индию может составить 310-330 тыс. тонн, что существенно выше как показателя месяцем ранее – 134 тыс. тонн, так и 237 тыс. тонн, отгруженных в декабре прошлого года. Таким образом, совокупные отгрузки аргентинского соевого масла в Индию в 2016 г. могут возрасти до рекордных 2,9 млн. тонн, что в 3 раза выше показателя 2013 г.
|
Мировые цены на растительные масла, USD/т
|
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
|
|
|
|
23.12.16
|
16.12.16
|
09.12.16
|
02.12.16
|
25.11.16
|
18.11.16
|
недел. изм., USD/т
|
недел. изм., %
|
Фьючерсный рынок
|
биржа/ месяц
|
страна-производит.
|
условие поставки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соевое масло
|
CBOT, янв.
|
США
|
EXW
|
762,8
|
810,0
|
814,4
|
831,6
|
814,4
|
756,4
|
-47,2
|
-5,8%
|
Пальмовое масло сыр.
|
BMD, мар.
|
Малайзия
|
CPT порт
|
684,1
|
718,4
|
702,9
|
689,7
|
678,7
|
654,8
|
-34,3
|
-4,8%
|
Наличный рынок
|
месяц
|
страна-производит.
|
условие поставки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подсолнечное масло
|
фев.
|
ЕС
|
FOB Роттердам
|
820,0
|
845,0
|
850,0
|
845,0
|
830,0
|
815,0
|
-25,0
|
-3,0%
|
Подсолнечное масло
|
дек.
|
Аргентина
|
FOB
|
765,0
|
765,0
|
770,0
|
770,0
|
770,0
|
760,0
|
0,0
|
0,0%
|
Соевое масло
|
дек.
|
Аргентина
|
FOB
|
839,0
|
843,0
|
856,0
|
855,0
|
830,0
|
780,0
|
-4,0
|
-0,5%
|
Соевое масло
|
янв.
|
ЕС
|
FOB mill
|
877,3
|
921,3
|
933,2
|
923,5
|
887,3
|
871,4
|
-44,0
|
-4,8%
|
Рапсовое масло
|
фев.
|
ЕС
|
FOB mill
|
887,7
|
916,0
|
913,9
|
894,8
|
859,9
|
882,1
|
-28,3
|
-3,1%
|
Пальмовое масло сыр.
|
янв.
|
Малайзия
|
CIF Роттердам
|
797,5
|
795,0
|
780,0
|
767,5
|
762,5
|
750,0
|
2,5
|
0,3%
|
Пальмовое масло раф.
|
янв.
|
Малайзия
|
FOB
|
745,0
|
757,5
|
735,0
|
730,0
|
717,5
|
700,0
|
-12,5
|
-1,7%
|
Олеин раф.
|
янв.
|
Малайзия
|
FOB
|
747,5
|
760,0
|
737,5
|
737,5
|
725,0
|
702,5
|
-12,5
|
-1,6%
|
Пальмоядр. масло
|
янв.
|
Мал./Индон.
|
CIF Роттердам
|
1650,0
|
1655,0
|
1635,0
|
1630,0
|
1505,0
|
1440,0
|
-5,0
|
-0,3%
|
Стеарин
|
янв.
|
Малайзия
|
FOB Малайзия
|
750,0
|
762,5
|
752,5
|
745,0
|
730,0
|
710,0
|
-12,5
|
-1,6%
|
Кокосовое масло
|
фев.
|
Фил./Индон.
|
CIF Роттердам
|
1705,0
|
1715,0
|
1640,0
|
1680,0
|
1595,0
|
1535,0
|
-10,0
|
-0,6%
Шрот масличных
CBOT: котировки соевого шрота понизились.
Ближайший контракт соевого шрота на чикагской бирже СВОТ развивался преимущественно в понижательном ценовом тренде, и по итогам недели ослабил свои позиции вследствие удешевления на рынке сои и соевого масла. При этом эксперты не исключают, что погодный фактор в Аргентине может оказать ценам на продукцию поддержку в ближайшей перспективе.
США
Согласно данным USDA, недельные экспортные продажи американского соевого шрота составили 139,2 тыс. тонн против 200 тыс. тонн неделей ранее (2016/17 МГ). Экспорт продукции за указанный период составил 282,3 (193,1) тыс. тонн.
Бразилия
С 1 по 18 декабря экспорт соевого шрота из Бразилии составил 491 тыс. тонн против 781 тыс. тонн годом ранее.
|
Мировые цены на шроты масличных, USD/т
|
ШРОТЫ МАСЛИЧНЫХ
|
|
|
|
23.12.16
|
16.12.16
|
09.12.16
|
02.12.16
|
25.11.16
|
18.11.16
|
недел. изм., USD/т
|
недел. изм., %
|
Фьючерсный рынок
|
биржа/ месяц
|
страна-производит.
|
условие поставки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соевый шрот 48%
|
CBOT, янв.
|
США
|
EXW
|
339,5
|
349,5
|
351,4
|
344,5
|
356,2
|
344,6
|
-10,0
|
-2,9%
|
Наличный рынок
|
месяц
|
страна-производит.
|
условие поставки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соевый шрот 48%
|
дек.
|
США
|
FOB порт-завод
|
326,3
|
336,3
|
338,2
|
331,2
|
335,5
|
328,9
|
-10,0
|
-3,0%
|
Соевый шрот
|
дек.
|
Аргентина
|
FOB
|
334,0
|
338,0
|
339,0
|
334,0
|
349,0
|
344,0
|
-4,0
|
-1,2%
|
Соевый шрот 49%
|
янв.
|
ЕС
|
FOB Роттердам
|
380,0
|
380,0
|
-
|
385,0
|
-
|
-
|
0,0
|
0,0%
|
Соевый шрот 45-46%
|
янв.
|
Аргентина
|
CIF Роттердам
|
360,0
|
363,0
|
-
|
370,0
|
-
|
364,0
|
-3,0
|
-0,8%
|
Соевый шрот 48%
|
янв.
|
Бразилия
|
CIF Роттердам
|
355,0
|
353,0
|
-
|
356,0
|
363,0
|
351,0
|
2,0
|
0,6%
|
Подсолнечный шрот
|
дек.
|
Аргентина
|
FOB
|
150,0
|
150,0
|
152,0
|
152,0
|
152,0
|
152,0
|
0,0
|
0,0%
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