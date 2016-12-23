Мировой рынок

17:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 33

Обзор мирового рынка масличных и продуктов переработки (19.12-23.12.2016)

Масличные

СВОТ: котировки сои существенно понизились по итогам недели.

Аргентина: погодные условия остаются неоднозначными.

Ближайшие контракты сои на бирже СВОТ и рапса на европейской бирже развивались в понижательном тренде. По итогам недели обе масличные значительно ослабили свои позиции.

Котировки соевых бобов на бирже СВОТ в течение недели развивались преимущественно в понижательной динамике. Давление на цены оказывали рекордный урожай сои в США, а также перспектива высокого валового сбора в Бразилии. Кроме того, прошедшие осадки на части масличного пояса в Аргентине улучшили состояние почвы, что способствовало возобновлению сева культуры. Долгожданные осадки прогнозируются и в течение следующих 10 дней. Удешевлению продукции также способствовало и укрепление курса доллара США. При этом активный спрос на масличную на мировом рынке, в частности со стороны Китая, сдерживал дальнейшее снижение цен.

На европейском рынке рапса в течение недели наблюдалась уверенная понижательная динамика. По итогам рассматриваемого периода ближайший фьючерс масличной составил 405,25 евро/т против 417,25 евро/т неделей ранее. Цены на рынке также оказались под давлением высокого урожая сои в США и хороших перспектив производства канолы в Канаде. На формирование цен повлияло и ослабление площадок нефти и пальмового масла в отдельные дни недели. В свою очередь, ограниченный баланс спроса/предложения продукции на рынке ЕС сдержал дальнейшее удешевление.

США

Согласно данным аналитиков USDA, недельные продажи американских соевых бобов на экспорт составили 1,8 млн. тонн (2016/17 МГ) против 2 млн. тонн неделей ранее. Экспорт продукции за неделю составил 1,8 млн. тонн.

Аргентина

Погодные условия в Аргентине по-прежнему неоднозначны. Несмотря на выпадение осадков на части масличного пояса страны на прошедшей неделе, многие аналитики по-прежнему сомневаются, что влажность почвы является достаточной для нормального развития посевов культуры. Ряд провинций продолжает испытывать сильный дефицит осадков, в частности, Кордова, Санта-Фе, Сан-Луис и Ла-Пампа, на которые приходится около 50% от всех посевных площадей под масличной в стране. Засуха в центральных и южных регионах провинции Буэнос-Айрес в ноябре и первой половине декабря была сильнейшей за последние 50 лет. Кроме того, прогнозируемые в ближайшие 10 дней осадки в главных производящих центрах будут, вероятнее всего, недостаточными. Таким образом, часть из запланированных под сою площадей, по мнению аналитиков, не будет засеяна до конца декабря, а будет использована под сев кукурузы в январе 2017 г.

Бразилия

Экспорт соевых бобов из Бразилии за период 1-18 декабря т.г. составил 299 тыс. тонн против 433 тыс. тонн годом ранее.

Мировые цены на масличные, USD/т МАСЛИЧНЫЕ 23.12.16 16.12.16 09.12.16 02.12.16 25.11.16 18.11.16 недел. изм., USD/т недел. изм., % Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки Соевые бобы CBOT, янв. США EXW 363,4 380,9 381,2 377,5 384,3 365,1 -17,5 -4,6% Соевые бобы BCA, янв. Аргентина EXW 263,0 268,1 270,0 266,0 270,0 266,5 -5,1 -1,9% Семена рапса 00 Euronext, фев. Франция FOB 423,2 436,8 441,9 434,9 423,9 425,0 -13,6 -3,1% Семена канолы WCE, янв. Канада FOB 375,6 389,1 392,5 395,4 391,2 382,9 -13,5 -3,5% Семена подсолнечника BCA, мар. Аргентина EXW 281,0 - - - - - - - Семена подсолнечника* BCE, мар. Венгрия EXW Будапешт 377,4 382,5 386,5 376,3 360,1 365,5 -5,1 -1,3% Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки Соевые бобы дек. США CPT Мекс. зал. 381,0 398,5 395,1 391,5 392,1 377,2 -17,5 -4,4% Соевые бобы дек. Аргентина FOB 385,0 388,0 394,0 392,0 399,0 382,0 -3,0 -0,8% Семена подсолнечника дек. Аргентина FOB Аргентина 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 0,0 0,0% * Семена подсолнечника с высоким содержанием масла

Растительные масла

СВОТ: котировки соевого масла значительно понизились.

Малайзия: экспорт пальмового масла сократился.

По итогам рассматриваемого периода котировки всех ключевых растительных масел снизились.

Для ближайшего контракта соевого масла на СВОТ была характерна понижательная ценовая тенденция, и по итогам недели котировки продукции ощутимо снизились. Сложившаяся ситуация была обусловлена соответствующей динамикой на рынке сои, а также пальмового масла и нефти в отдельные дни недели. Укрепление доллара США стало дополнительным фактором понижения цен.

На европейском рынке рапсового масла в течение недели также наблюдалась преимущественно понижательная динамика. По итогам рассматриваемого периода ближайший контракт продукции подешевел до 850 евро/т против 875 евро/т неделей ранее, что было обусловлено ослаблением рынка рапса, а также соевого и пальмового масел.

Рынок подсолнечного масла в течение недели также развивался в понижательном тренде. По итогам рассматриваемого периода цена ближайшего контракта продукции составила $820 за тонну против $845 за тонну неделей ранее.

Для ближайшего контракта пальмового масла на малазийской бирже BMD в Куала-Лумпуре также был характерен преимущественно понижательный тренд, и по итогам рассматриваемого периода его цена составила 3061 ринггитов/т против 3185 ринггитов/т неделей ранее. На формирование цены повлияло снижение экспорта пальмового масла из страны и удешевление конкурентных масел. В то же время невысокие объемы производства продукции сдерживали дальнейшее понижение цен.

США

Согласно данным USDA, недельные экспортные продажи американского соевого масла (2016/17 МГ) составили 15,1 тыс. тонн против 40,3 тыс. тонн неделей ранее. Экспорт продукции за неделю понизился до 12,4 (21,3) тыс. тонн.

Бразилия

В период 1-18 декабря т.г. отгрузки соевого масла из Бразилии составили 40 тыс. тонн против 108 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Малайзия

Согласно данным ITS, за период с 1 по 20 декабря отгрузки пальмового масла из Малайзии сократились на 14,4% в месяц – до 629,04 тыс. тонн против 734,8 тыс. тонн в ноябре т.г.

Эксперты SGS озвучивают данный показатель на уровне 606,94 тыс. тонн (-16,9% в месяц).

Индия

В декабре экспорт соевого масла из Аргентины в Индию может составить 310-330 тыс. тонн, что существенно выше как показателя месяцем ранее – 134 тыс. тонн, так и 237 тыс. тонн, отгруженных в декабре прошлого года. Таким образом, совокупные отгрузки аргентинского соевого масла в Индию в 2016 г. могут возрасти до рекордных 2,9 млн. тонн, что в 3 раза выше показателя 2013 г.

Мировые цены на растительные масла, USD/т РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 23.12.16 16.12.16 09.12.16 02.12.16 25.11.16 18.11.16 недел. изм., USD/т недел. изм., % Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки Соевое масло CBOT, янв. США EXW 762,8 810,0 814,4 831,6 814,4 756,4 -47,2 -5,8% Пальмовое масло сыр. BMD, мар. Малайзия CPT порт 684,1 718,4 702,9 689,7 678,7 654,8 -34,3 -4,8% Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки Подсолнечное масло фев. ЕС FOB Роттердам 820,0 845,0 850,0 845,0 830,0 815,0 -25,0 -3,0% Подсолнечное масло дек. Аргентина FOB 765,0 765,0 770,0 770,0 770,0 760,0 0,0 0,0% Соевое масло дек. Аргентина FOB 839,0 843,0 856,0 855,0 830,0 780,0 -4,0 -0,5% Соевое масло янв. ЕС FOB mill 877,3 921,3 933,2 923,5 887,3 871,4 -44,0 -4,8% Рапсовое масло фев. ЕС FOB mill 887,7 916,0 913,9 894,8 859,9 882,1 -28,3 -3,1% Пальмовое масло сыр. янв. Малайзия CIF Роттердам 797,5 795,0 780,0 767,5 762,5 750,0 2,5 0,3% Пальмовое масло раф. янв. Малайзия FOB 745,0 757,5 735,0 730,0 717,5 700,0 -12,5 -1,7% Олеин раф. янв. Малайзия FOB 747,5 760,0 737,5 737,5 725,0 702,5 -12,5 -1,6% Пальмоядр. масло янв. Мал./Индон. CIF Роттердам 1650,0 1655,0 1635,0 1630,0 1505,0 1440,0 -5,0 -0,3% Стеарин янв. Малайзия FOB Малайзия 750,0 762,5 752,5 745,0 730,0 710,0 -12,5 -1,6% Кокосовое масло фев. Фил./Индон. CIF Роттердам 1705,0 1715,0 1640,0 1680,0 1595,0 1535,0 -10,0 -0,6%

Шрот масличных

CBOT: котировки соевого шрота понизились.

Ближайший контракт соевого шрота на чикагской бирже СВОТ развивался преимущественно в понижательном ценовом тренде, и по итогам недели ослабил свои позиции вследствие удешевления на рынке сои и соевого масла. При этом эксперты не исключают, что погодный фактор в Аргентине может оказать ценам на продукцию поддержку в ближайшей перспективе.

США

Согласно данным USDA, недельные экспортные продажи американского соевого шрота составили 139,2 тыс. тонн против 200 тыс. тонн неделей ранее (2016/17 МГ). Экспорт продукции за указанный период составил 282,3 (193,1) тыс. тонн.

Бразилия

С 1 по 18 декабря экспорт соевого шрота из Бразилии составил 491 тыс. тонн против 781 тыс. тонн годом ранее.

Мировые цены на шроты масличных, USD/т ШРОТЫ МАСЛИЧНЫХ 23.12.16 16.12.16 09.12.16 02.12.16 25.11.16 18.11.16 недел. изм., USD/т недел. изм., % Фьючерсный рынок биржа/ месяц страна-производит. условие поставки Соевый шрот 48% CBOT, янв. США EXW 339,5 349,5 351,4 344,5 356,2 344,6 -10,0 -2,9% Наличный рынок месяц страна-производит. условие поставки Соевый шрот 48% дек. США FOB порт-завод 326,3 336,3 338,2 331,2 335,5 328,9 -10,0 -3,0% Соевый шрот дек. Аргентина FOB 334,0 338,0 339,0 334,0 349,0 344,0 -4,0 -1,2% Соевый шрот 49% янв. ЕС FOB Роттердам 380,0 380,0 - 385,0 - - 0,0 0,0% Соевый шрот 45-46% янв. Аргентина CIF Роттердам 360,0 363,0 - 370,0 - 364,0 -3,0 -0,8% Соевый шрот 48% янв. Бразилия CIF Роттердам 355,0 353,0 - 356,0 363,0 351,0 2,0 0,6% Подсолнечный шрот дек. Аргентина FOB 150,0 150,0 152,0 152,0 152,0 152,0 0,0 0,0%

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