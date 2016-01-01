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Ход полевых работ в Российской Федерации на 15 декабря 2016 года
17 декабря, 11:09
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 8 декабря 2016 года
10 декабря, 14:20
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 1 декабря 2016 года
3 декабря, 14:34
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Ход полевых работ в Украине на 1 декабря 2016 года
3 декабря, 14:20
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 24 ноября 2016 года
26 ноября, 15:59
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Ход полевых работ в Украине на 24 ноября 2016 года
26 ноября, 15:31
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 17 ноября 2016 года
19 ноября, 15:08
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Ход полевых работ в Украине на 17 ноября 2016 года
19 ноября, 15:07
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 10 ноября 2016 года
12 ноября, 10:50
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Ход полевых работ в Украине на 10 ноября 2016 года
12 ноября, 09:14
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Ход полевых работ в Казахстане на 01 ноября 2016 года
5 ноября, 16:57
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 3 ноября 2016 года
5 ноября, 16:53
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Ход полевых работ в Украине на 3 ноября 2016 года
5 ноября, 16:49
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Ход полевых работ в Казахстане на 28 октября 2016 года
29 октября, 13:50
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 27 октября 2016 года
29 октября, 13:49
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Ход полевых работ в Украине на 27 октября 2016 года
29 октября, 13:26
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Ход полевых работ в Казахстане на 21 октября 2016 года
22 октября, 15:03
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 20 октября 2016 года
22 октября, 14:58
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Ход полевых работ в Украине на 20 октября 2016 года
22 октября, 14:18
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Ход полевых работ в Украине на 12 октября 2016 года
15 октября, 14:57
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Ход полевых работ в Казахстане на 13 октября 2016 года
15 октября, 14:30
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 12 октября 2016 года
15 октября, 14:19
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Ход полевых работ в Казахстане на 7 октября 2016 года
8 октября, 14:33
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 6 октября 2016 года
8 октября, 14:27
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Ход полевых работ в Украине на 6 октября 2016 года
8 октября, 14:25
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Ход полевых работ в Казахстане на 30 сентября 2016 года
1 октября, 16:01
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 29 сентября 2016 года
1 октября, 15:38
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Ход полевых работ в Украине на 29 сентября 2016 года
1 октября, 13:27
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Ход полевых работ в Украине на 22 сентября 2016 года
23 сентября, 19:53
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Ход полевых работ в Российской Федерации на 22 сентября 2016 года
23 сентября, 14:49