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Египет объявил очередной тендер на закупку пшеницы
08:10
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Украина с начала т.г. экспортировала почти 2 млн. тонн рапса
Вчера, 17:15
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Украина: в ноябре существенно возросла стоимость фуражного ячменя
Вчера, 16:52
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В т.г. Канада сократила производство бобовых культур
Вчера, 16:36
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В январе-октябре Россия экспортировала 24,5 млн. тонн пшеницы - ФТС
Вчера, 16:20
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Украина сохраняет позиции лидера на мировом рынке подсолнечного масла - «Укролияпром»
9 декабря, 17:04
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Интуиция аграриев и погодные условия – залог хорошего урожая – Татьяна Адаменко
9 декабря, 17:02
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Товар поставлен, а оплаты нет!
9 декабря, 16:55
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Трудный старт в украинском сегменте подсолнечника и продуктов переработки
2 декабря, 13:01
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Итоги 2016/17 МГ и перспективы европейского рынка растительных масел
2 декабря, 12:20
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До начала конференции «KazOil 2017» осталось 2 рабочих дня!
21 ноября, 16:00
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Масличный рынок: каждый сезон необычен по-своему (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (41))
13 ноября, 17:20
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«Экспорт зерновых грузов из Украины-2017»: обновленное исследование
10 ноября, 11:53
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Обзор фрахтового рынка сухогрузного тоннажа в октябре 2017 года и прогноз его развития
13 ноября, 16:50
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Рынок масличных культур Казахстана: итоги 2016/17 МГ и прогнозы на сезон-2017/18 (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (41))
13 ноября, 15:41
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Россия: рынок основных масличных и продуктов переработки в октябре 2017 года (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (41))
13 ноября, 15:36
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Российский рынок пшеничной муки в июле-октябре 2017/18 МГ (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (41))
13 ноября, 15:30
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7 декабря в Киеве состоится «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРОФОРУМ. НАЛОГИ. ФИНАНСЫ. ПРАВО»
6 декабря, 13:14
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VERSATILE на AGRITECHNICA 2017
30 ноября, 09:32
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Демо новинки трактора VERSATILE 340 R3
28 ноября, 11:25
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Масложировая промышленность-2017: углубление партнерских отношений для решения актуальных задач!
14 ноября, 15:37