Агроэкспорт

Вчера, 17:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 185

К концу ноября объем экспорта российского рапса превысил показатель всего предыдущего сезона

По состоянию на 21 ноября экспорт семян рапса из России с начала сезона (1 июля т.г.) достиг 119 тыс. тонн, что уже превысило результат 2016/17 МГ в целом (75 тыс. тонн). Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Центр оценка качества зерна».

При этом отмечается, что в общем списке экспортируемых Россией зерновых и масличных культур и продуктов переработки масличная переместилась с 19 позиции по итогам прошлого сезона на 9.

«География поставок российского рапса за неполные 5 месяцев сезона расширилась до 16 стран против 15 в 2016/17 МГ. Наибольшие объемы в текущем сезоне закупили Монголия – 54 тыс. тонн (45% общего экспорта), Китай - 34 тыс. тонн (28%) и Бангладеш – 7 тыс. тонн (7%). Впервые начали импортировать российский рапс Непал, Румыния, Вьетнам и Таджикистан», - говорится в сообщении.

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