К концу ноября объем экспорта российского рапса превысил показатель всего предыдущего сезона
По состоянию на 21 ноября экспорт семян рапса из России с начала сезона (1 июля т.г.) достиг 119 тыс. тонн, что уже превысило результат 2016/17 МГ в целом (75 тыс. тонн). Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Центр оценка качества зерна».
При этом отмечается, что в общем списке экспортируемых Россией зерновых и масличных культур и продуктов переработки масличная переместилась с 19 позиции по итогам прошлого сезона на 9.
«География поставок российского рапса за неполные 5 месяцев сезона расширилась до 16 стран против 15 в 2016/17 МГ. Наибольшие объемы в текущем сезоне закупили Монголия – 54 тыс. тонн (45% общего экспорта), Китай - 34 тыс. тонн (28%) и Бангладеш – 7 тыс. тонн (7%). Впервые начали импортировать российский рапс Непал, Румыния, Вьетнам и Таджикистан», - говорится в сообщении.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
В январе-сентябре Россия сократила импорт пальмового масла на 5,6% - Росстат
23 ноября, 17:50
-
В августе-октябре Россия более чем в 3 раза увеличила экспорт семян рапса
21 ноября, 11:55
-
Экспорт российского подсолнечного шрота стабильно растет – ИА «АПК-Информ»
17 ноября, 10:57
-
Контейнеризация российского экспорта растительных масел растет - эксперт
16 ноября, 14:00
-
Россия и Китай согласовали требования к экспортируемым российским зерновым и масличным
1 ноября, 08:51
-
Российские экспортеры подсолнечного шрота заявляют о дефиците вагонного парка
25 октября, 17:15
-
Россия продолжает сокращать объемы импорта пальмового масла - Росстат
23 октября, 10:10
-
В 2017/18 МГ Россия несколько сократит производство и экспорт подсолнечного масла - эксперт
18 октября, 13:30
-
К 2025/26 МГ доля России в мировой торговле растительными маслами может возрасти до 15% - эксперт
11 октября, 16:14