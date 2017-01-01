Спонсором конференции KazOil 2017 стал «Холдинг КазЭкспортАстык»
АО «Холдинг КазЭкспортАстык» выступило спонсором первой международной масложировой конференции Казахстана «KazOil 2017», которая состоится 29 ноября в г. Астана.
«Холдинг КазЭкспортАстык» является крупнейшим производителем льна масличного и рапса разновидностей non-GMO, а также занимается выращиванием и экспортом подсолнечника и основных зерновых культур (пшеница, ячмень).
Кроме того, к основным видам деятельности компании относится лизинг сельскохозяйственной техники, дистрибуция средств защиты растений, удобрений, семян от мировых производителей.
Более подробно узнать о работе компании можно, посетив конференцию «KazOil 2017».
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