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Вчера, 15:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 190

Спонсором конференции KazOil 2017 стал «Холдинг КазЭкспортАстык»

АО «Холдинг КазЭкспортАстык» выступило спонсором первой международной масложировой конференции Казахстана «KazOil 2017», которая состоится 29 ноября в г. Астана.

«Холдинг КазЭкспортАстык» является крупнейшим производителем льна масличного и рапса разновидностей non-GMO, а также занимается выращиванием и экспортом подсолнечника и основных зерновых культур (пшеница, ячмень).

Кроме того, к основным видам деятельности компании относится лизинг сельскохозяйственной техники, дистрибуция средств защиты растений, удобрений, семян от мировых производителей.

Более подробно узнать о работе компании можно, посетив конференцию «KazOil 2017».

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