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11:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 65

Демо новинки трактора VERSATILE 340 R3

Компания VERSATILE каждый раз на деле проверяет и доказывает потребителю качество техники VERSATILE. В этот раз мы отправили новинку на рынке Украины, трактор VERSATILE 340 R3 в реальные агроклиматические условия страны и на практике испытали ее. На сегодня трактор прошел более 10 демонстраций и собрал не мало важных и ценных нам мнений потребителей, приведем некоторые из них:

"Мероприятие посещал с целью увидеть в работе TORUM 740, смог сразу оценить и работу трактора VERSATILE. Очень люблю проверять технику сам перед покупкой и в прямом смысле обкатывать все, что приобретаем на предприятие. Все индикаторы и настройки прицепного оборудования и самого трактора VERSATILE 340 осуществляются очень легко, не нужно проходить долгое обучение по технике. В машине при первом осмотре бросается в глаза кабина, очень удобная с панорамным остеклением, просторная - это с учетом моего большого роста очень важно", - подытожил Вячеслав Владимирович, главный инженер предприятия из Хмельницкой обл.

"Очень нравится, что техника VERSATILE без сюрпризов, всегда прямые поставки от производителя гарантирует нам качество сборки. Трактор на демо в нашем предприятии показал себя с очень хорошей стороны, пробовали в работе на достаточно еще переувлажненной почве с 8-ми корпусным плугом, с глубиной обработки 25 и 30 см - просто удивляет тяговая сила трактора! Поля нашего предприятия находятся на довольно рельефной местности и такое чувство, что он потянет все!!! Для наших климатических условий Кировоградской области это просто необходимый фактор", - поделилась впечатлениями Надежда Ивановна, зам. ген. директора фермерского предприятия в Кировоградской обл.

Приглашаем всех, кто еще не успел увидеть все своими глазами, на ближайшие демо показы трактора VERSATILE 340 R3 в Харьковской обл.:

28.11.17 – с. Яковлевка, Харьковский р-н.;

30.11.17 – с. Рояковка, Кегичевский р-н.

Также узнать подробней о мероприятиях компании VERSATILE или заказать демонстрацию в работе у себя в предприятии можно позвонив по номеру +38 044 596 55 28, +38 067 236 05 36 или обратиться к официальным дилерам VERSATILE, на сайте www.versatile.ua.

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