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Вчера, 21:59 Источник: АПК-Информ Просмотров: 227

Задача любого бизнеса – не искать конкурентов и воевать, а зарабатывать деньги – «Agria»

В последнее время участники украинского экспортного рынка сельхозпродукции достаточно активно заговорили о перспективах развития Азовского региона. И, несмотря или даже вопреки ряду новых вызовов, людей, которые верят в его потенциал, становится все больше.

Не так давно стало известно об открытии нового современного терминала в Бердянске, и ИА «АПК-Информ» спешит поделиться всеми подробностями в интервью с руководителем стивидорной компании «Agria» Юрием Ровицким.

- Юрий, основной объём экспорта сельхозпродукции переваливается через порты Черного моря. Чем обусловлено Ваше решение открыть терминал в Азовском регионе? Что можно отнести к основным преимуществам работы в Бердянске?

- На 2017/18 МГ USDA прогнозирует урожай зерна в Украине на уровне 62 млн. тонн и экспорт около 38,5 млн. тонн.

Как нам известно из статистических данных, 95% объема экспорта зерновых отправляется водным транспортом. Основными водными «воротами» Украины являются порты так называемой Большой Одессы (Ильичевск, Одесса, Южный, Николаев). В то время как на порты Азовского моря приходится менее 10% экспортных отправок зерна. Данный дисбаланс экспортных потоков обусловлен рядом факторов, среди которых, прежде всего, можно выделить сравнительно меньшую осадку портов Азовского бассейна, географическую удаленность межнациональных транспортных коридоров, непосредственное соседство с прямым конкурентом Украины – РФ, а также завышенную стоимость морского фрахта по сравнению с глубоководными портами, проблемы с логистикой и т.д.

Однако несмотря на перечисленные факторы и конкурентные преимущества российских портов Азовского моря (более низкая стоимость фрахта, более низкие экспортные цены предложения на агропродукцию), я считаю, что Бердянский порт имеет огромные перспективы по увеличению грузопотока зерновых, масличных грузов и продуктов их переработки. Именно этим и обусловлено наше решение по открытию морского терминала в Азовском регионе.

Бердянский порт, в котором будет осуществлять свою деятельность портовой оператор «Agria», имеет ряд преимуществ перед иными coasterными портами Украины. Прежде всего, это удобное географическое расположение, что позволяет оперировать значительными потоками продуктов переработки масличных грузов. К тому же, передовой уровень развития технологий растениеводства в Юго-Восточном регионе Украины позволяет осуществить экспорт зерновых в значительных объёмах, при этом без увеличения затрат на логистику.

- В последние годы представители компаний Азовского региона нередко говорили об увеличении количества принимаемых судов типа Panamax. Насколько это реально ввиду вводимых ограничений в Керченском проливе? В целом, не пугают ли Вас последствия данных ограничение?

- Бердянский порт благодаря удачному географическому расположению на Азовском море традиционно занимает лидирующие позиции в экспортной обработке зерновых, масличных грузов и продуктов их переработки. В последнее время в coasterных портах имеется тенденция увеличения судовых партий зерновых грузов. Данная тенденция обусловлена рядом объективных причин. В частности, снижением стоимости морского фрахта на судах класса Handysize и удобством формирования большой судовой партии.

В настоящее время Бердянский порт успешно осуществляет отправку судовых партий от 15 тыс. тонн. При этом, как показала практика, ограничения на проход судов, вводимые в Керченском проливе, не оказывают значительного влияния на обработку любых судовых партий в порту Бердянск.

- Без проведения дноуглубления высока вероятность заиления дна акватории Азовского моря до 7 м. Насколько тревожной можно назвать данную ситуацию или для развития азовских портов как coasterных этого более чем достаточно?

- В настоящее время АМПУ осуществило уменьшение проходной осадки судов в порту Мариуполь до 7,5 м для обеспечения безопасности мореплавания. Данный процесс не затронул Бердянский порт.

Своевременные профессиональные действия АМПУ в Бердянске позволяют поддерживать паспортные глубины причалов в Бердянском порту. Всё это предоставляет нам возможность с легкостью осуществлять обработку судовых партий от 15 тыс. тонн.

- Проблемой №1 при работе в Черноморском регионе является логистика. Как Вы можете прокомментировать ситуацию с логистикой в Азовском регионе?

- Это проблема №1 в Украине в целом. Удельный вес затрат на логистику при экспорте зерновых, масличных культур и продуктов их переработки в стране достигает 30% от стоимости продукции. Для сравнения: в мире средняя часть затрат на логистику при экспорте агропродукции редко достигает даже 10%.

Факторы, влияющие на уровень затрат на логистику, мы предлагаем разделить на две группы:

Субъективные факторы (на которые мы можем повлиять), среди которых длительность разгрузки автотранспорта в портах, длительный период согласования качества в портах, использование ЖД вагонов в качестве складов, отсутствие круглогодичных накопительных площадок на большинстве терминалов. Отсутствие единого информационного пространства и коммуникации среди всех звеньев логистической цепочки. Объективные факторы (на которые мы повлиять не можем). Это устаревший парк вагонов-зерновозов, коррупция, отсутствие развитой инфраструктуры дорог и т.д. А также различия между требованиями ГОСТ, ДСТУ и ISO, сложность ведения бухгалтерского учета и т.д.

Об объективных причинах можно говорить достаточно долго. Руководством страны применяются шаги по их исправлению, но это процесс длительный и напрямую от участников рынка не зависящий. Как показывает наш опыт, путём осуществления правильной коммуникации членов зерновой цепочки можно достичь значительного экономического эффекта по снижению затрат на логистику.

- Вы планируете снизить затраты на логистику за счет оптимизации всей логистической цепочки?

- Совершенно верно. В настоящее время, государство поддерживает искусственную монополию в данном секторе. Мы не можем повлиять на количество вагонов-зерновозов в Украине или самостоятельно увеличить использование частных вагонов на территории страны, равно как и на тарифную политику при перевозках агропродукции, состояние дорог и т.д. Безусловно мы будем говорить об этих проблем и предпринимать определенные меры, но все равно это те решения, которые принимаются на законодательном уровне. Поэтому мы планируем достигнуть снижения стоимости логистической составляющей за счет налаживания коммуникации между всеми звеньями и сделать этот процесс максимально прозрачным. В настоящее время очень мало терминалов готовы работать над решением данных проблем. Но я убежден, что именно это позволит грамотно планировать время, минимизировать простой и сделать процесс приемки-выгрузки максимально удобным для всех участников рынка.

- Учитывая тот факт, что основные объемы грузов доставляются в порты Азовского региона автотранспортом, предусмотрена ли на территории терминала «Agria» площадка для его накопления?

- Да, у нас планируется запуск и функционирование единственной накопительной площадки на побережье Азовского моря, которая будет работать круглогодично. Вместимость составит порядка 100 машин – это суточная возможность по приемке нашего терминала. К тому же будет проводится предварительная визировка, т.е. все данные (количество машин, тип груза и т.д.) будут заблаговременно вноситься в программу, и процесс будет планироваться с точки зрения оптимизации работы всех звеньев за счет максимальной коммуникации между ними.

- На сегодняшний день «Agria» является единственным портовым оператором, который может осуществлять приемку сельхозгрузов с ж/д транспорта в Бердянске. Какова ситуация с наличием ж/д вагонов и локомотивов в вашем регионе?

- Проблема с нехваткой локомотивов, характерная для всей Украины, у нас пока, к счастью, не ощущается. Здесь не такой большой поток грузов перемещается ж/д транспортом. Дополнительным преимуществом Бердянска по сравнению с Мариуполем является то, что доставка грузов в первый осуществляется, минуя проблемный участок возле станции Камыш-Зоря. Это позволяет сократить время доставки и ее стоимость. В целом за первый год работы мы планируем обработать около 15-20% сельхозгрузов автотранспортом, остальное – авто. А в последующие года будем наращивать долю груза, принимаемого с ж/д транспорта.

- В настоящее время наблюдается рост перевалочных мощностей в украинских портах. Как Вы оцениваете конкурентоспособность терминала «Agria»? Каковы его технические характеристики, проектные мощности по перевалке и единовременному хранению?

- До недавнего времени на территории Бердянского морского торгового порта отсутствовал современный морской зерновой терминал. Осуществление строительства и ввода в эксплуатацию зернового терминала нашей компанией позволит достичь нескольких целей: увеличить объем и номенклатуру грузов, обрабатываемых в порту Бердянск, а также предоставить возможность доступа трейдинговым компаниям к современному сервису в вопросе перевалки грузов.

В настоящее время мощности нашего терминала позволяют принимать груз с автотранспорта объемом до 2,5 тыс. тонн/сутки, ж/д транспортом – около 1,2-1,5 тыс. тонн/сутки. Отгрузка различных грузов осуществляется по-разному, но проектные мощности позволяют нам выйти на показатель от 4 тыс. тонн/сутки. При этом в настоящий момент мы готовы гарантировать объем отгрузки в 2,5-3 тыс. тонн/сутки.

Уже сейчас обеспечено единовременное хранение в размере 12 тыс. тонн, и в течение трех лет мы планируем увечить данный показатель в 6 раз – до 60 тыс. тонн, в основном за счет складов напольного типа. Сейчас имеется один напольный склад, в дальнейшем планируется строительство и введение в эксплуатацию дополнительного механизированного напольного склада и механизация существующего. Также мы планируем построить склады силосного типа на 25 тыс. тонн.

- В начале ноября т.г. был проведен первый пробный прием груза на морской терминал «Agria» и его отгрузка. Когда планируете приступить к работе?

- У нас есть цель – в ближайшее время (до конца 2017 года) получить первый коносамент. Мы хотим, чтобы судовая партия была полностью сформирована на наших мощностях. И я думаю, что на следующей неделе мы уже начнем активно работать над приемкой и формированием нашей первой судовой партии.

- Одним из способов повышения эффективности работы и увеличения прибыли для coasterных портов является расширение номенклатуры переваливаемых грузов. Какую продукцию планируете переваливать через ваш терминал?

- Мы планируем обрабатывать зерновые, масличные грузы и продукты их переработки, характерные для этого региона. Отмечу, что традиционно из Бердянского порта отгружались продовольственная и фуражная пшеница, кукуруза, ячмень, горох, подсолнечник, соя и ряд продуктов их переработки. В настоящее время мы предпринимаем меры по привлечению таких грузов, как подсолнечный жмых и соевый шрот. Эту продукцию грузили из Бердянского МТП лет шесть назад, а потом она была вытеснена зерновыми (в частности, пшеницей) ввиду более удобной и легкой обработки. Мы же хотим дополнить линейку грузов, обрабатываемых в Бердянске. Возможно, в дальнейшем даже будем осуществлять приемку-отгрузку пшеничных отрубей.

- На какие показатели по перевалке планируете выйти по итогам 2017/18 МГ?

- В силу объективных причин запуск нашего терминала произошел в «низкий сезон». Мы хотим сконцентрироваться на работе и достигнуть максимального результата по итогам текущего 2017/18 МГ и осуществить перевалку порядка 100 тыс. тонн грузов. В следующем сезоне мы планируем завершить строительство следующих складов и уже тогда будем увеличивать объемы оперируемого груза.

- Какие действия планируете для повышения конкурентной привлекательности Азовского региона в целом и терминала «Agria» в частности?

- Мы планируем принимать меры по удешевлению логистики всей аграрной цепочки в регионе, а также повышать инвестиционную и конкурентную привлекательность региона максимально доступными средствами.

Мы твердо убеждены, что ключевое оружие компании, предоставляющей услуги, – это сервис. Это не только низкие ставки и высокие технологии. Да, это все важно, но даже на них необходимо смотреть с позиции сервиса.

- Сейчас активно обсуждается вопрос снижения ставок на перевалку в портах. На Ваш взгляд, как это отразится на работе украинского экспортного рынка?

- Это прогнозируемый момент. В Украине работает много мультинациональных компаний, которым сложно объяснить, почему, работая здесь, за перевалку приходится платить больше, чем в Европе.

Мы, в свою очередь, стараемся сохранить свою маржинальность и уже сейчас принимаем меры по оптимизации расходов, в частности за счет привлечения инвестиций.

- Кого Вы видите своими основными конкурентами?

- На самом деле это все вопрос сервиса. Не может быть конкурентов в бизнесе. Если вы уверены в своем сервисе, то клиент никогда не уйдет. Задача любого порта, терминала и наша в том числе – это предоставить отличный и доступный сервис.

Запорожская область находится между Херсоном и Мариуполем и был период, когда сельхозгрузы из Бердянского МТП переориентировались на эти порты. Это было вызвано длительной выгрузкой и отсутствием необходимого количества складов в пиковый период сезона, ну, а в несезон – клиент уже был утерян, потому что нашел лучший сервис. Сейчас мы хотим вернуть утраченные позиции, так как потенциал Бердянска 1,5-1,7 млн. тонн в год, а по факту обрабатывается только 1,0-1,1 млн. тонн агропродукции. И не стоит забывать, что появляется такой глобальный потребитель украинской пшеницы, как Иран, и у экспортеров возрастает интерес к этому направлению. Это, как минимум, добавляет нам оптимизма.

То есть Бердянску есть куда расти и развиваться. Мы же будем работать над своей репутацией и сервисом. Задача любого бизнеса не искать конкурентов и воевать, а зарабатывать деньги. В противном случае можно вообще не открывать свое дело.

- В завершение желаю Вам успешной работы и прошу поделиться планами по развитию терминала на ближайший год-два?

- Благодарю. Да, нам предстоит еще много работы. Если говорить о планах на ближайшие пару лет, то у нас запланировано строительство еще двух очередей зернового комплекса, установка оборудования для очистки и сушки зерновых культур. В настоящее время мы утверждаем инвестиционный проект.





Беседовала Анна Танская

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