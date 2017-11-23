Ход полевых работ в Украине на 23 ноября 2017 года
Уборка зерновых и зернобобовых культур в Украине, согласно данным Минагропрода на 23 ноября, завершена на площади 13,9 млн. га, что составляет 95% от прогноза. Намолочено 58,5 млн. тонн зерна нового урожая. Средняя урожайность ниже прошлогодней на 2,9 ц/га и составляет 42,2 ц/га. В прошлом году к указанной дате в стране было собрано 60,9 млн. тонн зерна. Убрано зерновых и зернобобовых на 23.11.2017 г.
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