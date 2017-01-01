Ход полевых работ в Российской Федерации на 23 ноября 2017 года

Вчера, 16:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

По оперативным данным, по состоянию на 23 ноября 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,7 млн. га, или 97,2% к уборочной площади (в 2016 г. – 45,6 млн. га). Намолочено 138,7 млн. тонн зерна (в 2016 г. – 123,8 млн. тонн) при урожайности 30,3 ц/га (в 2016 г. – 27,2 ц/га).

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