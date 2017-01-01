Влияние метеоусловий

Вчера, 15:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 77

Украина: метеорологические условия второй декады ноября 2017 года

Во второй декаде ноября в Украине преобладала теплая для конца осени погода с неравномерными по территории осадками в виде дождя и мокрого снега. Наблюдались туманы, 12 ноября местами на востоке страны отмечались грозы. В западных и северных областях образовывался временный снежный покров.

Солнечного сияния за декаду к поверхности земли поступило от 4-13 часов на севере до 15-26 часов на остальной территории страны.

Средняя за декаду температура воздуха в большинстве западных областей оказалась близкой и несколько выше нормы, на остальной территории страны – на 1,5-2,8° выше нормы и составила +2,5-5°, в южных и Донецкой областях +5,1-7,9°.

Максимальная температура воздуха повышалась до +7-13°, в южных, восточных и Днепропетровской областях – до +16-20°.

В самые холодные ночи минимальная температура воздуха снижалась до -2-6°, в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях – до -7-8° (рис. 1).

Поверхность почвы ночью охлаждалась до -3-7°, в Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях – до -8-10°. В самые теплые дни поверхность почвы нагревалась до +11-20°, в южных, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой областях – до +21-27°.

В течение 2-8 дней осадки разной интенсивности и количества отмечались по всей территории страны. Среднее областное их количество в большинстве северных областей (за исключением Житомирской), Николаевской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской областях составляло 125-170%, в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях – 195-238% нормы (15-38 мм). На остальной территории страны количество осадков составило от 64 до 113% нормы (8-18 мм). В Черновицкой, Луганской и Донецкой областях осадков за декаду выпало 14-56% нормы (2-9 мм) (рис. 2).

Суточный максимум осадков во многих районах Херсонской, Днепропетровской, отдельных районах Запорожской, Харьковской и Киевской областей достигал 23-30 мм (1,5-2,7 декадные нормы).

Относительная влажность воздуха в среднем за декаду составила от 82% до 93%.

По состоянию на 20 ноября снег высотой от 1 до 10 см отмечался во Львове и горах Карпат. В большинстве районов Волынской области высота снега не превышала 0,5 см. На метеорологической станции Пожежевская (Ивано-Франковская обл.) высота снежного покрова составляла 52 см.

В конце декады промерзание почвы до 2 см отмечалось местами в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. На остальной территории страны почва была талой.

В течение 1-2 дней в большинстве районов Харьковской, в отдельных районах Днепропетровской, Хмельницкой и Львовской областей наблюдалось усиление скорости ветра до 15-19 м/с, в горах Карпат – до 20 м/с.

Влияние погодных условий на состояние сельскохозяйственных культур

В течение декады происходило постепенное снижение температуры воздуха. В середине декады со снижением средних суточных температур воздуха до показателей ниже +3-5° на большей части территории страны произошло прекращение активной вегетации озимых культур (в среднем на 1-2 недели позже средних сроков), хотя в дневные часы на посевах еще происходили процессы жизнедеятельности растений.

По состоянию на 20 ноября озимые зерновые культуры, за исключением южных, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей, прекратили активную вегетацию в фазе кущения, третьего листа, образования узловых корней и всходов. По оценкам метеостанций, густота посевов сформировалась в пределах 255-720 растений на 1 м2. В фазе кущения растения образовали в среднем 1,5-2,9 стебля, на лучших посевах – 3,1-4 стебля. Высота растений составляла 10-28 см. Состояние растений преимущественно хорошее и удовлетворительное. На отдельных площадях южных и восточных областей отмечается повреждение растений грызунами.

Прекращение вегетации озимого рапса произошло в фазе образования листовой розетки, на отдельных посевах северных областей – роста стебля.

Состояние посевов хорошее и удовлетворительное, на отдельных площадях западных областей – отличное.

У многолетних трав (клевер, люцерна и эспарцет) в середине декады произошло прекращение роста и развития. Медленно вегетировали многолетние травы лишь в южных областях. Состояние посевов хорошее и удовлетворительное, на отдельных площадях восточных областей – неудовлетворительное.

По материалам Укргидрометеоцентра

www.meteo.gov.ua

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