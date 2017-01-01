Влияние метеоусловий

Вчера, 15:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 65

Казахстан: агрометеорологические условия второй декады ноября 2017 года

Во второй декаде ноября т.г. в районах возделывания озимой пшеницы на юге и юго-востоке Казахстана отмечалось понижение температуры воздуха, заморозки в ночные часы до -4-11°С вызвали прекращение вегетации озимой пшеницы вокруг АМП Аккайнар, МС Жаланаш, Сарканд, Узунагаш и Уштобе Алматинской области. Выпавшие осадки были благоприятны для пополнения почвенной влаги.

На ранних посевах озимой пшеницы на юге и юго-востоке отмечается фаза прорастания зерна – кущения. Состояние хорошее и отличное. Средняя высота растений на посевах достигает 6-19 см, среднее количество растений на 1 м2 составляет 170-412 шт. В окрестностях МС Казыгурт Южно-Казахстанской области продолжается сев озимой пшеницы.

На наблюдаемых участках посевов подсолнечника в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях отмечается фаза уборочной спелости. Состояние посевов хорошее, вокруг АМП Погодаево в Западно-Казахстанской области – удовлетворительное.

В южных регионах у люцерны второго года жизни в конце декады отмечалась фаза отрастания после второго-четвертого укоса, из-за низких температур воздуха прекращение вегетации отмечалось в Алматинской области и в окрестностях г. Шымкент Южно-Казахстанской области. Состояние посевов в основном хорошее, удовлетворительное в окрестностях МС Уштобе Алматинской области и АМП Бугунь, Екпенди и Ошакты Южно-Казахстанской области, плохое возле МС Саудакент Жамбылской области и около МС Аул Т.Рыскулова и МС Шымкент Южно-Казахстанской области. Повсеместно отмечается повреждение растений скотом. На наблюдаемых участках в окрестности МС Баканас Алматинской области на полях люцерны проводились работы по внесению органических удобрений.

Во второй декаде ноября на преобладающей территории пастбищного животноводства отмечалась погода теплее обычной, средняя декадная температура воздуха была выше нормы на 1-4°С, осадки выпали повсеместно, кроме отдельных районов запада и юго-востока.

Выпас животных проводился во всех пунктах пастбищного животноводства.

Подвозка кормов к базам зимовки животных наблюдается в Мангистауском районе Мангистауской области, перегон животных на осенние пастбища продолжается в Жамбылском районе Алматинской области и в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.

В большинстве пунктов пастбищного животноводства в последний день декады наблюдалось удовлетворительное состояние травостоя, хорошее состояние отмечалось в Бейнеуском районе Мангистауской области и в Кызылкогинском районе Атырауской области.

На преобладающей территории пастбищного животноводства в последний день декады пастбища были умеренно стравлены, пастбища слабо стравлены в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области, в Балхашском районе Алматинской области, в Сузакском районе Южно-Казахстанской области и в Шиелийском районе Кызылординской области.

На десятый день декады сухое состояние дернины отмечалось в Каракиянском и Бейнеуском районах Мангистауской области, в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области, в Айтекебийском районе Актюбинской области и в Сузакском районе Южно-Казахстанской области, дернина была мерзлой в Актогайском и Улытауском районах Карагандинской области, сырое состояние наблюдалось в остальных районах.





По материалам РГП «Казгидромет»

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