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ЕС одобрил импорт 34,7 тыс. тонн пшеницы по тарифным квотам
10:26
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Казахстан с июля экспортировал в Иран мясо на сумму $860 тыс.
09:55
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Россия предлагает создать в ОАЭ крупный зерновой хаб
09:38
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Россия увеличит поставки пшеницы в Венесуэлу
09:06
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Египет объявил очередной тендер на закупку растительных масел
08:02
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Польша предоставит Украине 7 тыс. дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки
24 ноября, 17:46
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Россия и Судан подписали меморандум о сотрудничестве в АПК
24 ноября, 17:29
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Мировой экспорт соевых бобов в 2017/18 МГ превысит 150 млн. тонн – прогноз
24 ноября, 16:59
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Россия ввела запрет на ввоз животных и птиц из Малайзии
24 ноября, 16:30
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Аргентина: объемы переработки сои в октябре снизились на 4%
24 ноября, 15:59
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Туркменистан и Афганистан восстановят железную дорогу Серхатабат-Тургунди
24 ноября, 15:45
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На украинском рынке снижаются цены спроса на нут
24 ноября, 15:30
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В Молдове в январе-октябре по железной дороге перевезено 3,8 млн. тонн грузов
24 ноября, 15:15
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Рост экспорта бразильской кукурузы не обеспечит трейдерам высокую прибыль
24 ноября, 15:00
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Украина: цены на подсолнечный шрот продолжают снижаться
24 ноября, 14:46
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Аграрии Украины завершили уборку гречихи и проса
24 ноября, 14:23
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Декрет о развитии предпринимательства в Беларуси кардинально изменит бизнес-климат страны – эксперт
24 ноября, 14:15
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Ограничения на поставку российской сельхозпродукции в Турцию практически отменены – Минсельхоз РФ
24 ноября, 14:08
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С начала ноября в Украине продолжается рост цен на фуражный ячмень
24 ноября, 14:00
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В 2016/17 МГ страны ЕС увеличили импорт подсолнечного масла более чем на 20%
24 ноября, 13:46
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С начала сезона-2017/18 ГПЗКУ отгрузила китайской ССЕС 300 тыс. тонн зерна
24 ноября, 13:31
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Великобритания и Азербайджан продлевают общий проект в сфере сельского хозяйства
24 ноября, 13:15
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Прогноз мировых конечных запасов пшеницы повышен на 7 млн. тонн – IGC
24 ноября, 12:45
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Саудовская Аравия планирует очередную крупную закупку фуражного ячменя
24 ноября, 12:23
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Украина наращивает экспорт масличного льна
24 ноября, 12:15
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Прогноз мирового производства кукурузы в 2017/18 МГ вновь повышен - IGC
24 ноября, 11:59
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В январе-октябре Украина сократила производство хлеба и муки
24 ноября, 11:14
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В Казахстане за 10 месяцев потребление макаронных изделий выросло на 13%
24 ноября, 11:00
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Украинское подсолнечное масло продолжает дешеветь
24 ноября, 10:43
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ФГБУ «Центр оценки качества зерна» опровергло информацию о возможном радиоактивном заражении российского зерна
24 ноября, 10:35