Россия увеличит поставки пшеницы в Венесуэлу
АО «Внешнеэкономическое объединение «Продинторг» и Венесуэльская корпорация внешней торговли (CORPOVEX) 24 ноября в Сочи подписали меморандум, предполагающий дальнейшее увеличение поставок продовольственной пшеницы из РФ в Венесуэлу, сообщило агентство «Финмаркет».
Напомним, в июне т.г. CORPOVEX, «Продинторг» и АО «Объединенная зерновая компания» заключили контракты, в соответствии с которыми Россия до июня 2018 г. поставит в Венесуэлу 600 тыс. тонн пшеницы. Первое судно было отправлено в августе, а всего, по данным АО «Русагротранс», к настоящему времени Россия уже поставила в указанном направлении 193,4 тыс. тонн зерновой.
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