Агроновости

08:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 100

Египет объявил очередной тендер на закупку растительных масел

По информации операторы рынка, государственное агентство по закупкам Египта GASC объявило о проведении тендера на закупку как минимум 30 тыс. тонн соевого масла и 10 тыс. тонн подсолнечного масла произвольного происхождения.

Согласно условиям тендера, поставка растительных масел покупателю должна быть осуществлена в период 15-30 января 2018 г.

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