Агроновости

09:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 54

Россия предлагает создать в ОАЭ крупный зерновой хаб

Россия предлагает создать на территории ОАЭ крупный зерновой хаб для обеспечения поставок российского зерна в страны Ближнего Востока. Об этом 26 ноября в Абу-Даби в ходе открытия работы межправительственной комиссии РФ и ОАЭ заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщила пресс-служба министерства.

«В настоящее время мы предлагаем рассмотреть возможность формирования в ОАЭ крупного зернового «хаба» для обеспечения стабильных поставок российского зерна в страны Персидского залива и всего Ближнего Востока», - сказал министр.

Также глава Минпромторга отметил активно развивающееся сотрудничество двух стран в сфере продовольственного обеспечения, в частности, расширение списка российских предприятий, экспортирующих продукцию животноводства на рынок ОАЭ.

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