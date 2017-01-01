Агроновости

09:55 Источник: АПК-Информ Просмотров: 46

Казахстан с июля экспортировал в Иран мясо на сумму $860 тыс.

Казахстан с июля т.г., после согласования ветеринарных требований на поставку живых овец, а также замороженной и охлажденной баранины из Казахстана на иранский рынок, экспортировал в Иран мясо на сумму $860 тыс. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Согласно сообщению, к отчетной дате поставлено порядка 118 тонн живых овец на сумму $240,5 тыс. и 132 тонн мяса баранины на сумму $619 тыс. Кроме того, ТОО «Кублей» из РК заключило контракт на поставку 200 тонн мяса до конца 2017 г., из которых 100 тонн уже экспортировано в Иран.

Отмечается, что Иран ежегодно импортирует свыше 100 тыс. тонн говядины и баранины на сумму более $400 млн. Также проходят переговоры о поставках на иранский рынок казахстанской пшеницы, продукции зерновых и масличных культур.

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