ЕС одобрил импорт 34,7 тыс. тонн пшеницы по тарифным квотам
Европейский Союз одобрил импорт 34,7 тыс. тонн пшеницы в рамках действующих тарифных квот, сообщает Freight News.
Как уточняется 24,37 тыс. тонн зерновой будут закуплены по сниженным тарифным квотам для всех стран-поставщиков, исключая США, 248 тонн – по сниженным тарифам для пшеницы любого происхождения и 10,08 тыс. тонн – в рамках беспошлинной импортной квоты на пшеницу из Канады.
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