Агроновости

10:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 31

ЕС одобрил импорт 34,7 тыс. тонн пшеницы по тарифным квотам

Европейский Союз одобрил импорт 34,7 тыс. тонн пшеницы в рамках действующих тарифных квот, сообщает Freight News.

Как уточняется 24,37 тыс. тонн зерновой будут закуплены по сниженным тарифным квотам для всех стран-поставщиков, исключая США, 248 тонн – по сниженным тарифам для пшеницы любого происхождения и 10,08 тыс. тонн – в рамках беспошлинной импортной квоты на пшеницу из Канады.

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