Российские морпорты значительно уменьшили экспортные отгрузки пшеницы и ячменя
Согласно данным еженедельного мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», по предварительным данным, в период с 17 по 23 ноября из российских морпортов на экспорт было отгружено 687 тыс. тонн зерновых культур, что на 24% ниже показателя неделей ранее (906 тыс. тонн, с учетом актуализации данных).
Основное снижение в отчетный период было зафиксировано в отгрузках пшеницы - с 686 тыс. тонн до 524 тыс. тонн и ячменя со 131 тыс. тонн до 17 тыс. тонн. При этом объем экспорта кукурузы увеличился с 89 тыс. тонн до 147 тыс. тонн.
Наибольший объем российского зерна на прошлой неделе был отгружен Новороссийским МТП - 402 тыс. тонн. На втором месте порт Ростова-на-Дону - 71 тыс. тонн.
Основным импортером российского зерна в отчетный период являлась Турция (158 тыс. тонн). Далее следуют Индонезия (110 тыс. тонн) и Нигерия (79 тыс. тонн).
Более подробная информация о недельном экспорте основных зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».
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