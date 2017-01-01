Агроновости

Вчера, 13:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 191

Российские морпорты значительно уменьшили экспортные отгрузки пшеницы и ячменя

Согласно данным еженедельного мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», по предварительным данным, в период с 17 по 23 ноября из российских морпортов на экспорт было отгружено 687 тыс. тонн зерновых культур, что на 24% ниже показателя неделей ранее (906 тыс. тонн, с учетом актуализации данных).

Основное снижение в отчетный период было зафиксировано в отгрузках пшеницы - с 686 тыс. тонн до 524 тыс. тонн и ячменя со 131 тыс. тонн до 17 тыс. тонн. При этом объем экспорта кукурузы увеличился с 89 тыс. тонн до 147 тыс. тонн.

Наибольший объем российского зерна на прошлой неделе был отгружен Новороссийским МТП - 402 тыс. тонн. На втором месте порт Ростова-на-Дону - 71 тыс. тонн.

Основным импортером российского зерна в отчетный период являлась Турция (158 тыс. тонн). Далее следуют Индонезия (110 тыс. тонн) и Нигерия (79 тыс. тонн).

Более подробная информация о недельном экспорте основных зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий