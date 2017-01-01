ЕС выделил 26,7 млн. евро для поддержки производства молока в Литве
Европейский союз для поддержки производителей молока в 2017 г. выделил 26,7 млн. евро против 25,3 млн. евро годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Литвы.
Согласно сообщению, сектор животноводства сельского хозяйства Литвы с каждым годом ослабевает, так как фермеры все больше отдают предпочтение растениеводству. Так, в Литве средняя молочная ферма остается одной из самых малоразвитых в ЕС. Для поддержания доходов производителей молочных продуктов владельцы молочных ферм получают прямые платежи за гектар, кроме того, поддержка ЕС в т.г. увеличится на 12% по сравнению с показателем 2016 г.
Однако министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас отметил, что распределение господдержки на 2017-2020 гг. останется неизменным. По его словам, все будущие министры сельского хозяйства к 2020 г. должны каждый год только подтверждать данный объем господдержки, который зависит от фактического поголовья.
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