Агроновости

Вчера, 14:01 Источник: АПК-Информ Просмотров: 165

В июле-сентябре переработка масличных в ЕС снизилась на 0,1 млн. тонн

Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам первого квартала текущего сезона (июль-сентябрь), объем переработки масличных культур в странах ЕС снизился до 11,16 млн. тонн против 11,27 млн. тонн за аналогичный период годом ранее, преимущественно вследствие ощутимого спада объёмов переработки в сегменте соевых бобов – на 8% в год, до 3,38 (3,66) млн. тонн.

В то же время, объем переработки семян подсолнечника в июле-сентябре вырос почти до рекордного уровня – на 11% в год, до 1,56 (1,4) млн. тонн, что лишь частично компенсировало снижение в сегменте сои. Благодаря рекордному урожаю переработка подсолнечника активизировалась во Франции, Болгарии, Венгрии и Румынии.

Прирост объемов переработки семян рапса был незначительным – до 6,22 (6,21) млн. тонн, при этом эксперты ожидают дальнейшей активизации переработки масличной в оставшейся части сезона на фоне растущего спроса в биодизельной промышленности.

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