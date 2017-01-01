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Вчера, 14:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 153

Афганистан будет осуществлять грузоперевозки через Баку-Тбилиси-Карс – посол

Афганистан сможет использовать железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс для осуществления грузоперевозок. Об этом заявил посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили, сообщило 27 ноября ИА Trend.

По его словам, недавно между Азербайджаном, Афганистаном, Грузией, Турцией и Туркменистаном был подписан документ по созданию совместного железнодорожного транспортного коридора. Так, Афганистан с помощью порта Туркменбаши и Батумского порта, и одновременно Бакинского морского порта сможет использовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

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