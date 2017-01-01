Агроновости

Вчера, 14:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 158

За месяц цены на семена желтой горчицы в России выросли более чем на 7%

В ходе мониторинга ИА «АПК-Информ», участники российского рынка семян желтой горчицы сообщали о росте цен, обусловленном сезонным сокращением запасов масличной.

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