За месяц цены на семена желтой горчицы в России выросли более чем на 7%
В ходе мониторинга ИА «АПК-Информ», участники российского рынка семян желтой горчицы сообщали о росте цен, обусловленном сезонным сокращением запасов масличной.
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