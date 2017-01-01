Беларусь: цены на подсолнечный шрот снизились
По данным ИА «АПК-Информ», на белорусском рынке подсолнечного шрота наблюдается снижение цен, что обусловлено достаточным количеством предложений продукта.
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