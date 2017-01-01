Тайвань планирует очередную закупку американской пшеницы
Тайваньская ассоциация FMA объявила тендер на импорт 81,78 тыс. тонн мукомольной пшеницы 1 класса происхождением из США.
Согласно условиям тендера, зерновая должна быть поставлена импортеру двумя карго в период с 16 января по 16 февраля 2018 г. из портов тихоокеанского побережья США.
Закрытие тендера запланировано на 1 декабря.
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