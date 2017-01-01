В Беларуси дешевеет рапсовый шрот

Вчера, 16:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 149

По данным ИА «АПК-Информ», в Беларуси в настоящее время наблюдается снижение цен на рапсовый шрот, что обусловлено сезонным насыщением рынка данным продуктом.

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