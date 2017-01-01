Казахстан: «Продкорпорация» поставит 100 тыс. тонн зерна в Иран
АО «НК «Продкорпорация» РК подписало меморандум на поставку 100 тыс. тонн зерновых культур, а также 2 тыс. тонн охлажденных туш баранины в адрес иранской компании Tadbir Support and Development of Agricultural and livestock Infrastructures Co. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Согласно сообщению, кроме того, совместно с крупнейшей иранской компанией Iran Feed Industry Association «Продкорпорация» заключила контракт на экспорт 200 тыс. тонн кормовых культур, в т.ч. рапса, жмыха и ячменя, до конца 2017 г.
Также странами рассматривается возможность запуска совместных инвестиционных проектов в сфере производства и переработки приоритетных масличных культур Казахстана с дальнейшим экспортом через порты Каспийского моря в Иран.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в развитии сельского хозяйства – Минсельхоз РК
7 ноября, 13:40
-
Казахстан: Акмолинская область намерена поставлять мясо и зерно на рынок Китая
19 июля, 14:10
-
Казахстан с июля экспортировал в Иран мясо на сумму $860 тыс.
Вчера, 09:55
-
В Турцию по БТК прибыл первый поезд из Казахстана
23 ноября, 18:00
-
Возврат НДС на муку в Кыргызстане привел к ее бесконтрольному ввозу – эксперт
23 ноября, 10:42
-
Казахстан: за 8 месяцев экспорт мяса из ЮКО составил 3 тыс. тонн
22 ноября, 17:21
-
Иран продлит ограничение на ввоз пшеницы из Казахстана еще на 4 месяца
21 ноября, 16:10
-
Экспорт сельхозпродукции Казахстана в станы Европейского союза в январе-августе увеличился в среднем в 2 раза
21 ноября, 12:10
-
В Казахстане в январе-октябре рост в сфере сельского хозяйства составил 2,1%
20 ноября, 10:55
-
Казахстан: ЗКО в текущем году экспортирует 240 тыс. крупного рогатого скота в Китай
17 ноября, 16:44