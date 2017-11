Агроновости

Вчера, 15:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 158

Казахстан: «Продкорпорация» поставит 100 тыс. тонн зерна в Иран

АО «НК «Продкорпорация» РК подписало меморандум на поставку 100 тыс. тонн зерновых культур, а также 2 тыс. тонн охлажденных туш баранины в адрес иранской компании Tadbir Support and Development of Agricultural and livestock Infrastructures Co. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Согласно сообщению, кроме того, совместно с крупнейшей иранской компанией Iran Feed Industry Association «Продкорпорация» заключила контракт на экспорт 200 тыс. тонн кормовых культур, в т.ч. рапса, жмыха и ячменя, до конца 2017 г.

Также странами рассматривается возможность запуска совместных инвестиционных проектов в сфере производства и переработки приоритетных масличных культур Казахстана с дальнейшим экспортом через порты Каспийского моря в Иран.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий