Аргентина может разрешить выращивание ГМ соевых бобов
Аргентина может разрешить выращивание ГМ соевых бобов в стране, сообщает AgroNews.
Как уточняется, причиной данного решения стали планы Евросоюза относительно введения запрета на использование гербицида глифосат при выращивании сельхозкультур. В связи с этим в Аргентине, где в настоящее время широко используется данный вид гербицида, возникли опасения о возможном существенном сокращении экспорта сои и продуктов ее переработки в страны ЕС, которые в настоящее время являются одним из основных направлений экспорта данной продукции.
По заявлению минсельхоза Аргентины, для используемых в производстве соевых бобов семян сорта SYN-000H2-5 производители должны использовать гербициды, соответствующие международным стандартам качества. В контексте данного заявления компании Syngenta AG и Bayer AG уже подали заявки на разрешение использования аргентинскими фермерами посевного материала сои, содержащего ГМО.
Напомним, ЕС в июле 2016 г. продлил разрешение на использование гербицидов, содержащих глифосат, сроком на 18 месяцев.
Согласно данным агентства Indec, за первые 9 месяцев 2017 г. Аргентина экспортировала в ЕС порядка 7,5 млн. тонн соевого шрота.
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