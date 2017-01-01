Агроновости

Вчера, 17:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 131

В январе-сентябре экспорт белорусского молока в Китай увеличился в 12 раз

Экспорт молочной продукции предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ в Китай в январе-сентябре т.г. вырос в 12 раз. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода РБ Алексей Богданов, сообщило 27 ноября ИА БЕЛТА.

«За 9 месяцев 2017 г. объем экспортных поставок молочной продукции в Китай вырос в 12 раз и превысил $4,5 млн. Это небольшая цифра в общем объеме нашего экспорта, но мы только недавно открыли китайский рынок и теперь активно его осваиваем», - уточнил А. Богданов.

Кроме того, по его словам, всего в январе-сентябре т.г. предприятия Минсельхозпрода РБ экспортировали сельхозпродукции на сумму $1,844 млрд., что на $184 млн. больше показателя аналогичного периода 2016 г.

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