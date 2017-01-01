Австралия выделит 500 тыс. австралийских долларов на развитие фермерства в Пакистане
Правительство Австралии объявило о выделении 500 тыс. австралийских долларов на финансирование программы обучения примерно 4 тыс. мелких фермерских хозяйств Пакистана выращиванию качественного посевного материала пшеницы, риса и овощей, сообщает The Tribune.
Основная цель указанной программы правительства Австралии, реализуемой в рамках партнерской бизнес-платформы, заключается в обучении пакистанских аграриев выращиванию собственного качественного семенного материала с дальнейшей регистрацией их фермерских хозяйств как официальных поставщиков семян.
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