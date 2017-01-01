Агроновости

Вчера, 17:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 107

Украина стала участником проекта Европейской транспортной сети TEN-T

Украина присоединилась к проекту Европейской транспортной сети TEN-T. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Так, подписание министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и представителем ЕС Федерикою Могерини документа о взаимопонимании между Украиной и ЕС о распространении индикативных карт Европейской транспортной сети TEN-T на Украину состоялось в ходе Брюссельского саммита Восточного партнерства.

«Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских транспортных коридоров, совершенствованию логистики, а также упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС», – говорится в сообщении.

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