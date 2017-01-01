Иран отложил повышение цен на хлеб
Министерство промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана отложило вступление в силу решение об увеличении на 15% розничных цен на хлеб в стране, которое должно было вступить в силу с 25 ноября. Об этом заявил глава Иранской палаты гильдий Али Фазели, сообщило агентство IRNA.
«Любые решения об увеличении цен на хлеб отложены до следующего заседания Главного управления рынком», - сказал чиновник, добавив, что размер повышения цен будет определяться отдельно для каждой провинции Ирана.
Напомним, что повышение цен на хлеб в Иране станет первым за последние 3 года и обусловлено необходимостью покрытия возросших расходов хлебопекарной отрасли страны.
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