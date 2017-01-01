Беларусь рассчитывает на отмену запрета поставок животноводческой продукции в РФ для 54 предприятий
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает на снятие ограничений на поставки в Россию животноводческой продукции с 54 белорусских предприятий. Об этом 27 ноября заявил журналистам в Минске начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства Алексей Богданов, сообщило агентство ТАСС.
«На сегодняшний день под ограничениями, либо полностью, либо частично, находятся 54 предприятия, как частной формы собственности, так и государственной. Мы активно работаем сейчас над тем, чтобы снять временные ограничения на поставки в РФ с остающихся под запретом птицефабрик, полностью открыть молочные предприятия, которые находятся под частичными ограничениями», - сказал чиновник.
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