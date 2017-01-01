Валовой сбор семян подсолнечника в России превысил 9 млн. тонн
Согласно оперативным данным, по состоянию на 27 ноября в целом по России зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с площади 45,8 млн. га (в 2016 г. – 45,7 млн. га). Намолочено 138,9 млн. тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га (в 2016 г. – 124,3 млн. тонн при урожайности 27,2 ц/га). Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
В частности, кукуруза на зерно в целом по стране обмолочена с площади 2,2 млн. га, намолочено 11,5 млн. тонн при урожайности 51,6 ц/га.
Рис убран на 178,3 тыс. га, намолот составляет 1,1 млн. тонн при урожайности 63,3 ц/га.
Подсолнечник обмолочен на 6 млн. га, намолочено 9,3 млн. тонн при урожайности 15,3 ц/га.
Соя обмолочена на 2,5 млн. га, намолочено 3,7 млн. тонн при урожайности 15 ц/га.
Сахарная свекла выкопана на 1,1 млн. га, накопано 49,5 млн. тонн, урожайность – 431,6 ц/га.
Сев озимых культур проведен на площади более 17,1 млн. га (в 2016 г. – 17,3 млн. га).
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
К 20 ноября валовой сбор зерна в России превысил 138 млн. тонн
21 ноября, 11:27
-
К началу ноября в России было собрано 135 млн. тонн зерна - Росстат
20 ноября, 11:30
-
Намолот зерна в России превысил 137 млн. тонн
17 ноября, 09:21
-
В России собрано 10 млн. тонн кукурузы
14 ноября, 09:07
-
В России осталось убрать 3% площадей под зерновыми
10 ноября, 09:07