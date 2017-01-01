Агроновости

10:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 128

Валовой сбор семян подсолнечника в России превысил 9 млн. тонн

Согласно оперативным данным, по состоянию на 27 ноября в целом по России зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с площади 45,8 млн. га (в 2016 г. – 45,7 млн. га). Намолочено 138,9 млн. тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га (в 2016 г. – 124,3 млн. тонн при урожайности 27,2 ц/га). Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

В частности, кукуруза на зерно в целом по стране обмолочена с площади 2,2 млн. га, намолочено 11,5 млн. тонн при урожайности 51,6 ц/га.

Рис убран на 178,3 тыс. га, намолот составляет 1,1 млн. тонн при урожайности 63,3 ц/га.

Подсолнечник обмолочен на 6 млн. га, намолочено 9,3 млн. тонн при урожайности 15,3 ц/га.

Соя обмолочена на 2,5 млн. га, намолочено 3,7 млн. тонн при урожайности 15 ц/га.

Сахарная свекла выкопана на 1,1 млн. га, накопано 49,5 млн. тонн, урожайность – 431,6 ц/га.

Сев озимых культур проведен на площади более 17,1 млн. га (в 2016 г. – 17,3 млн. га).

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