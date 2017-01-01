Агроновости

09:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 166

Валовой сбор кукурузы в Украине превышает 21 млн. тонн

По данным Минагропрода, в Украине по состоянию на 27 ноября обмолочено 13,988 млн. га зерновых и зернобобовых культур (96% к плану), с которых намолочено 59,383 млн. тонн зерна при средней урожайности 42,5 ц/га.

В частности, к отчетной дате завершается уборка кукурузы на зерно: обмолочено 3,947 млн. га (88%), с которых намолочено 21,1 млн. тонн при урожайности 53,5 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран на 59,18 млн. га (99%), с которых собрано 11,881 млн. тонн при урожайности 20,1 ц/га. Валовой сбор сои составил 3,722 млн. тонн, урожайность – 19,3 ц/га, масличная обмолочена на 1,931 млн. га (97%).

Уборка сахарной свеклы проведена на площади 311 тыс. га (98%), накопано 14,229 млн. тонн при урожайности 460 ц/га.

Сев озимых зерновых культур под урожай-2018 к 27 ноября проведен на площади 6,912 млн. га (96% к плану). В частности, площадь сева озимой пшеницы составила 5,943 млн. га (97%), ячменя – 822 тыс. га (89%), ржи – 147 тыс. га (93%). Озимым рапсом засеяно 864 тыс. га (112%).

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