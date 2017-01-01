Состояние посевов озимой пшеницы в США ухудшилось
Аналитики USDA по результатам недельного кроп-тура от 26 ноября понизили оценку состояния посевов озимой пшеницы в США. Как уточняется, на отчетную дату 50% посевов зерновой находилось хорошем и отличном состоянии, что ниже показателей предыдущей недели (52%), а также на аналогичную дату прошлого года (58%).
Кроме того, состояние 38% (37%, 32%) американской озимой пшеницы оценивается как удовлетворительное, 12% (11%; 10%) – как плохое и очень плохое.
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