Котировки пшеницы на СВОТ продолжили снижение
По результатам торгов 27 ноября на бирже СВОТ котировки пшеницы по декабрьскому контракту значительно снизились - до $150,4 за тонну против $152,7 за тонну по результатам предыдущего торгового дня, сообщает Reuters.
Как уточняется, снижение цен на американскую пшеницу было обусловлено достаточно низким объемом экспортных отгрузок зерновой, который на 5,9% уступают показателю годом ранее ввиду высокой конкуренции со стороны причерноморской пшеницы. Так, доля американской пшеницы на мировом экспортном рынке в настоящее время оценивается лишь в 14%, тогда как для причерноморской зерновой данный показатель составляет 63%. При этом недельные показатели американской пшеницы составили 344,721 тыс. тонн, что в целом соответствует ожиданиям операторов рынка (200-400 тыс. тонн).
Кроме того, давление на цены, как и прежде, оказывает высокое мировое предложение пшеницы, оценку которого по итогам 2017/18 МГ аналитики IGC повысили до 990,6 млн. тонн, что на 12,8 млн. тонн превосходит показатель прошлого сезона.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Бразилия: низкие цены на кукурузу сдерживают активность фермерских продаж
13:00
-
Субсидирование экспортных ж/д перевозок позволит поднять цены на пшеницу в Орловской области
11:59
-
Закупочные цены на зерно в России начали расти - Минсельхоз
11:30
-
Иран отложил повышение цен на хлеб
09:55
-
Переработчики центра и юга Украины повысили цены на фуражную пшеницу
24 ноября, 17:14
-
На украинском рынке снижаются цены спроса на нут
24 ноября, 15:30
-
С начала ноября в Украине продолжается рост цен на фуражный ячмень
24 ноября, 14:00