Агроновости

10:59 Источник: АПК-Информ Просмотров: 85

Котировки пшеницы на СВОТ продолжили снижение

По результатам торгов 27 ноября на бирже СВОТ котировки пшеницы по декабрьскому контракту значительно снизились - до $150,4 за тонну против $152,7 за тонну по результатам предыдущего торгового дня, сообщает Reuters.

Как уточняется, снижение цен на американскую пшеницу было обусловлено достаточно низким объемом экспортных отгрузок зерновой, который на 5,9% уступают показателю годом ранее ввиду высокой конкуренции со стороны причерноморской пшеницы. Так, доля американской пшеницы на мировом экспортном рынке в настоящее время оценивается лишь в 14%, тогда как для причерноморской зерновой данный показатель составляет 63%. При этом недельные показатели американской пшеницы составили 344,721 тыс. тонн, что в целом соответствует ожиданиям операторов рынка (200-400 тыс. тонн).

Кроме того, давление на цены, как и прежде, оказывает высокое мировое предложение пшеницы, оценку которого по итогам 2017/18 МГ аналитики IGC повысили до 990,6 млн. тонн, что на 12,8 млн. тонн превосходит показатель прошлого сезона.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий