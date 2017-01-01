Агроновости

12:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 47

Коллегия ЕЭК одобрила рекомендации по повышении эффективности госрегулирования в АПК

Коллегия ЕЭК 27 ноября одобрила рекомендации «О повышении эффективности мер государственного регулирования аграрного рынка и государственной поддержки сельского хозяйства». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как уточняется в сообщении, указанный документ рекомендует странам Евразийского экономического союза разработать меры, направленные на стимулирование инноваций, инвестиций и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК, обеспечение финансовой и экономической стабильности сельхозпредприятий, развитие рынков сельхозпродукции, системы страхования рисков производителей и ряд других.

«Меры, которые примут государства Союза, будут способствовать увеличению доли сельхозпроизводителей в общей цепочке формирования потребительской цены на продовольствие, повышению конкурентоспособности отрасли, обеспечению финансовой устойчивости сельского хозяйства», - подчеркивается в сообщении.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий