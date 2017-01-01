Коллегия ЕЭК одобрила рекомендации по повышении эффективности госрегулирования в АПК
Коллегия ЕЭК 27 ноября одобрила рекомендации «О повышении эффективности мер государственного регулирования аграрного рынка и государственной поддержки сельского хозяйства». Об этом сообщила пресс-служба организации.
Как уточняется в сообщении, указанный документ рекомендует странам Евразийского экономического союза разработать меры, направленные на стимулирование инноваций, инвестиций и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере АПК, обеспечение финансовой и экономической стабильности сельхозпредприятий, развитие рынков сельхозпродукции, системы страхования рисков производителей и ряд других.
«Меры, которые примут государства Союза, будут способствовать увеличению доли сельхозпроизводителей в общей цепочке формирования потребительской цены на продовольствие, повышению конкурентоспособности отрасли, обеспечению финансовой устойчивости сельского хозяйства», - подчеркивается в сообщении.
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