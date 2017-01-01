В 2017 году рост сельхозпроизводства в России составит 3,5% - Ткачев
По итогам 2017 г. рост сельхозпроизводства в России может замедлиться до 3,5% в сравнении с 4,8% годом ранее. Об этом 28 ноября в ходе заседания комитета по агропромышленному комплексу Совета Федерации РФ заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
«По итогам 2017 г. будем иметь рост сельхозпроизводства 3,5%», - сказал министр.
Напомним, что ранее А.Ткачев оценивал указанный показатель по итогам т.г. на уровне 2,5-3%.
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