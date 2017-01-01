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11:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 92

Казахстан: в Костанайской области ведется строительство завода по глубокой переработке пшеницы

ТОО «Agro Bio Auliekol» приступило к реализации инновационного проекта по созданию целого биотехнологического комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы и пшеничной соломы объемом более 10 тыс. тонн в год в Костанайской области РК. Об этом 28 ноября сообщило МИА Казинформ.

Согласно сообщению, на предприятии будет производиться модифицированный крахмал, сухая клейковина, глюкозно-фруктозный сироп и комбикорма с повышенным содержанием белка. Инвестиции в строительство завода составят порядка 1,5 млрд. тенге.

По словам директора предприятия Айткуль Комековой, в ситуации падения цен на зерно из-за ограниченного внутреннего и экспортного рынков единственный стратегически правильный выход из ситуации для зерносеющих регионов - это развитие глубокой переработки зерна, что позволит также снизить зависимость зерносеющих районов от колебаний мировых цен на пшеницу.

Она отметила, что на сегодняшний день зерносеющие регионы страны производят всего три вида основной зерноперерабатывающей продукции - зерно, мука и отруби, тогда как внедрение биотехнологических процессов позволит производить 100% переработку пшеницы и производить около 19 видов высоколиквидной продукции. «Это, в свою очередь, позволит поднять экономику зерносеющих регионов на новый уровень, с открытием новых рабочих мест, наукоёмких производств», - считает А.Комекова.

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