В Украине дорожают семена льна

12:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 52

По данным ИА «АПК-Информ», в ноябре на украинском рынке льна наблюдается рост цен, обусловленный ограниченным количеством предложений масличной, а также высоким экспортным спросом.

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