Агроновости

13:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 44

Бразилия: низкие цены на кукурузу сдерживают активность фермерских продаж

Темпы реализации бразильскими фермерами кукурузы урожая 2017/18 МГ по-прежнему существенно уступают среднегодовым. Так, если традиционно к настоящему времени бывает законтрактовано 20-30% урожая зерновой, то в т.г. данный показатель примерно в 2 раза меньше, сообщает The AgroSouth News.

Как поясняется, подобная ситуация обусловлена низкими ценами спроса на кукурузу на внутреннем рынке страны, что не стимулирует аграриев к активным продажам в ожидании улучшения ценовой ситуации в 2018 г. В частности, в следующем году в Бразилии ожидается снижение валового сбора кукурузы за счет сокращения посевных площадей, что должно соответствующем образом сказаться на ценообразовании.

При этом уточняется, что в настоящее время цены на кукурузу с поставкой в более поздние сроки уже значительно выше, чем при краткосрочных контрактах. Так, зерновая с поставкой в июле-августе 2018 г. в бразильских портах предлагается по 32-34 реала за мешок ($4,5-4,8 за бушель), тогда как текущие цены на зерновую, согласно данным Brandalizze Consulting, составляют порядка 29,5-30 реалов за мешок ($4,1-4,25 за бушель).

Стоит отметить также, что надежды на рост цен в будущем связаны также с ожидаемым снижением производства кукурузы в США в 2018 г. и растущим спросом на зерновую со стороны Китая, который до 2020 г. может нарастить годовой импорт культуры до 10 млн. тонн.

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