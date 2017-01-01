Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 10,25%
Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,25% с коридором +/-1%. Об этом сообщила пресс-служба банка.
«Уровень годовой инфляции в октябре ускорился, однако остается в рамках целевого коридора и соответствует прогнозным значениям Национального банка. Сохраняются инфляционные риски со стороны внешнего сектора. Кроме того, существует необходимость сохранения нейтральности денежно-кредитных условий», – говорится в сообщении.
Так, решение о сохранении базовой ставки отражает целесообразность сохранения нейтральности денежно-кредитных условий и поддержания реальной процентной ставки на уровне не выше 4%, что соответствует долгосрочным потенциальным темпам экономического роста.
Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 января 2018 г.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
В Казахстане за 10 месяцев выдано займов в сфере АПК на сумму 45 млрд. тенге
23 ноября, 15:15
-
Казахстан: в Алматинской области заработал Аксуский сахарный завод после 10 лет простоя
23 ноября, 11:43
-
Казахстан инвестировал в развитие латвийского порта
17 ноября, 11:44
-
«КазАгро» автоматизирует процесс кредитования фермеров
16 ноября, 16:23
-
В Казахстане предлагается отказаться от семян со сроком обращения более 10 лет
15 ноября, 16:24
-
В Казахстане субсидии в АПК могут заменить доступными кредитами
14 ноября, 13:45
-
В Казахстане в январе-октябре профинансировано более 6,4 тыс. субъектов АПК
13 ноября, 16:30
-
В Молдове в октябре рост потребительских цен составил 1,5%
10 ноября, 17:15
-
В Казахстане выдан последний транш в размере почти $6 млн. на строительстве новой птицефабрики
8 ноября, 11:27
-
В Казахстане в октябре цены на продовольственные товары увеличились на 8,5%
2 ноября, 12:07