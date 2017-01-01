Агроновости

13:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 25

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 10,25%

Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,25% с коридором +/-1%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Уровень годовой инфляции в октябре ускорился, однако остается в рамках целевого коридора и соответствует прогнозным значениям Национального банка. Сохраняются инфляционные риски со стороны внешнего сектора. Кроме того, существует необходимость сохранения нейтральности денежно-кредитных условий», – говорится в сообщении.

Так, решение о сохранении базовой ставки отражает целесообразность сохранения нейтральности денежно-кредитных условий и поддержания реальной процентной ставки на уровне не выше 4%, что соответствует долгосрочным потенциальным темпам экономического роста.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 января 2018 г.

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